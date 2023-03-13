- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12 199
Profit Trade:
9 014 (73.89%)
Loss Trade:
3 185 (26.11%)
Best Trade:
144.49 EUR
Worst Trade:
-60.51 EUR
Profitto lordo:
9 306.83 EUR (439 579 pips)
Perdita lorda:
-5 543.93 EUR (358 446 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (13.08 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
305.58 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
55.06%
Massimo carico di deposito:
10.48%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
13.61
Long Trade:
6 683 (54.78%)
Short Trade:
5 516 (45.22%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.31 EUR
Profitto medio:
1.03 EUR
Perdita media:
-1.74 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-221.76 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-221.76 EUR (15)
Crescita mensile:
1.93%
Previsione annuale:
23.93%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.01 EUR
Massimale:
276.41 EUR (3.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.42% (276.41 EUR)
Per equità:
16.48% (836.84 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12197
|AUDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|4.3K
|AUDJPY
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|82K
|AUDJPY
|-50
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +144.49 EUR
Worst Trade: -61 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +13.08 EUR
Massima perdita consecutiva: -221.76 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 4873
|
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
|
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
|
ICMarketsSC-Live31
|3.50 × 6
Daxia Forex Strategy 1 (DFX1 ECN) https://daxiafx.daxiafinance.com
This trading strategy is a combination of technical analysis using custom indicators and long-standing trading experience.
The DFX1 strategy trades the EURUSD pair. We understand that an automated strategy that must be manually monitored and controlled, that way we achieve profitability and security by controlling spreads and floats. That is what DFX1 gives us.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
110%
1
0
USD
USD
5.3K
EUR
EUR
194
99%
12 199
73%
55%
1.67
0.31
EUR
EUR
16%
1:500