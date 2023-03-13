- Croissance
Trades:
12 184
Bénéfice trades:
9 001 (73.87%)
Perte trades:
3 183 (26.12%)
Meilleure transaction:
144.49 EUR
Pire transaction:
-60.51 EUR
Bénéfice brut:
9 305.22 EUR (439 333 pips)
Perte brute:
-5 543.62 EUR (358 420 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (13.08 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
305.58 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
55.06%
Charge de dépôt maximale:
10.48%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
109
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
13.61
Longs trades:
6 683 (54.85%)
Courts trades:
5 501 (45.15%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
0.31 EUR
Bénéfice moyen:
1.03 EUR
Perte moyenne:
-1.74 EUR
Pertes consécutives maximales:
15 (-221.76 EUR)
Perte consécutive maximale:
-221.76 EUR (15)
Croissance mensuelle:
1.96%
Prévision annuelle:
23.76%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.01 EUR
Maximal:
276.41 EUR (3.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.42% (276.41 EUR)
Par fonds propres:
16.48% (836.84 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12182
|AUDJPY
|2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|4.3K
|AUDJPY
|-2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|82K
|AUDJPY
|-50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +144.49 EUR
Pire transaction: -61 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +13.08 EUR
Perte consécutive maximale: -221.76 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
FusionMarkets-Demo
|0.77 × 4843
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
|3.50 × 6
Daxia Forex Strategy 1 (DFX1 ECN) https://daxiafx.daxiafinance.com
This trading strategy is a combination of technical analysis using custom indicators and long-standing trading experience.
The DFX1 strategy trades the EURUSD pair. We understand that an automated strategy that must be manually monitored and controlled, that way we achieve profitability and security by controlling spreads and floats. That is what DFX1 gives us.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
110%
1
0
USD
USD
5.3K
EUR
EUR
193
99%
12 184
73%
55%
1.67
0.31
EUR
EUR
16%
1:500