いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarketsCY-ECN-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN-3 0.25 × 24 FusionMarkets-Demo 0.70 × 7161 ICMarketsSC-Live05 1.24 × 25 RoboForex-ECN 1.63 × 24 ICTrading-Live29 1.69 × 45 ICMarketsSC-Live25 1.85 × 13 ICMarketsSC-Live11 2.95 × 112 ICMarketsSC-Live31 4.00 × 5