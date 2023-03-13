- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13 347
利益トレード:
9 870 (73.94%)
損失トレード:
3 477 (26.05%)
ベストトレード:
144.49 EUR
最悪のトレード:
-60.51 EUR
総利益:
9 882.72 EUR (477 359 pips)
総損失:
-5 830.42 EUR (379 696 pips)
最大連続の勝ち:
44 (13.08 EUR)
最大連続利益:
305.58 EUR (10)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
55.06%
最大入金額:
10.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
66
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
14.66
長いトレード:
7 285 (54.58%)
短いトレード:
6 062 (45.42%)
プロフィットファクター:
1.70
期待されたペイオフ:
0.30 EUR
平均利益:
1.00 EUR
平均損失:
-1.68 EUR
最大連続の負け:
15 (-221.76 EUR)
最大連続損失:
-221.76 EUR (15)
月間成長:
1.15%
年間予想:
15.45%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
25.01 EUR
最大の:
276.41 EUR (3.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.42% (276.41 EUR)
エクイティによる:
16.48% (836.84 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13345
|AUDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|4.6K
|AUDJPY
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|99K
|AUDJPY
|-50
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +144.49 EUR
最悪のトレード: -61 EUR
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +13.08 EUR
最大連続損失: -221.76 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarketsCY-ECN-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
FusionMarkets-Demo
|0.70 × 7161
|
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
|
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
|
ICMarketsSC-Live31
|4.00 × 5
Daxia Forex Strategy 1 (DFX1 ECN) https://daxiafx.daxiafinance.com
This trading strategy is a combination of technical analysis using custom indicators and long-standing trading experience.
The DFX1 strategy trades the EURUSD pair. We understand that an automated strategy that must be manually monitored and controlled, that way we achieve profitability and security by controlling spreads and floats. That is what DFX1 gives us.
