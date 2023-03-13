SeñalesSecciones
Daxia Finance S.L.

DFX1

Daxia Finance S.L.
0 comentarios
Fiabilidad
210 semanas
1 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 123%
RoboMarketsCY-ECN-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
13 347
Transacciones Rentables:
9 870 (73.94%)
Transacciones Irrentables:
3 477 (26.05%)
Mejor transacción:
144.49 EUR
Peor transacción:
-60.51 EUR
Beneficio Bruto:
9 882.72 EUR (477 359 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 830.42 EUR (379 696 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (13.08 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
305.58 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
55.06%
Carga máxima del depósito:
10.48%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
66
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
14.66
Transacciones Largas:
7 285 (54.58%)
Transacciones Cortas:
6 062 (45.42%)
Factor de Beneficio:
1.70
Beneficio Esperado:
0.30 EUR
Beneficio medio:
1.00 EUR
Pérdidas medias:
-1.68 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-221.76 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-221.76 EUR (15)
Crecimiento al mes:
1.16%
Pronóstico anual:
15.45%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
25.01 EUR
Máxima:
276.41 EUR (3.78%)
Reducción relativa:
De balance:
5.42% (276.41 EUR)
De fondos:
16.48% (836.84 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 13345
AUDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 4.6K
AUDJPY -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 99K
AUDJPY -50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +144.49 EUR
Peor transacción: -61 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +13.08 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -221.76 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarketsCY-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.70 × 7161
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 5
Daxia Forex Strategy 1 (DFX1 ECN) https://daxiafx.daxiafinance.com


Esta estrategia comercial es una combinación de análisis técnico utilizando indicadores personalizados y experiencia comercial de muchos años.


La estrategia DFX1 opera con el par EURUSD. Entendemos que una estrategia automatizada que debe ser supervisada y controlada manualmente, de esa forma conseguimos rentabilidad y seguridad controlando así los márgenes y los flotantes. Eso es lo que nos brinda DFX1.

No hay comentarios
