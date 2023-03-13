- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13345
|AUDJPY
|2
|
|
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|4.6K
|AUDJPY
|-2
|
|
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|99K
|AUDJPY
|-50
|
|
|
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarketsCY-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
FusionMarkets-Demo
|0.70 × 7161
|
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
|
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
|
ICMarketsSC-Live31
|4.00 × 5
Daxia Forex Strategy 1 (DFX1 ECN) https://daxiafx.daxiafinance.com
Esta estrategia comercial es una combinación de análisis técnico utilizando indicadores personalizados y experiencia comercial de muchos años.
La estrategia DFX1 opera con el par EURUSD. Entendemos que una estrategia automatizada que debe ser supervisada y controlada manualmente, de esa forma conseguimos rentabilidad y seguridad controlando así los márgenes y los flotantes. Eso es lo que nos brinda DFX1.
USD
EUR
EUR