Signale / MetaTrader 4 / DFX1
Daxia Finance S.L.

DFX1

Daxia Finance S.L.
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
210 Wochen
1 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 123%
RoboMarketsCY-ECN-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
13 347
Gewinntrades:
9 870 (73.94%)
Verlusttrades:
3 477 (26.05%)
Bester Trade:
144.49 EUR
Schlechtester Trade:
-60.51 EUR
Bruttoprofit:
9 882.72 EUR (477 359 pips)
Bruttoverlust:
-5 830.42 EUR (379 696 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (13.08 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
305.58 EUR (10)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
55.06%
Max deposit load:
10.48%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
66
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
14.66
Long-Positionen:
7 285 (54.58%)
Short-Positionen:
6 062 (45.42%)
Profit-Faktor:
1.70
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.00 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1.68 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-221.76 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-221.76 EUR (15)
Wachstum pro Monat :
1.15%
Jahresprognose:
15.45%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
25.01 EUR
Maximaler:
276.41 EUR (3.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.42% (276.41 EUR)
Kapital:
16.48% (836.84 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 13345
AUDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 4.6K
AUDJPY -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 99K
AUDJPY -50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +144.49 EUR
Schlechtester Trade: -61 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.08 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -221.76 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarketsCY-ECN-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.70 × 7161
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 5
Daxia Forex Strategy 1 (DFX1 ECN) https://daxiafx.daxiafinance.com



This trading strategy is a combination of technical analysis using custom indicators and long-standing trading experience.



The DFX1 strategy trades the EURUSD pair. We understand that an automated strategy that must be manually monitored and controlled, that way we achieve profitability and security by controlling spreads and floats. That is what DFX1 gives us.

Keine Bewertungen
