- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
13 347
Gewinntrades:
9 870 (73.94%)
Verlusttrades:
3 477 (26.05%)
Bester Trade:
144.49 EUR
Schlechtester Trade:
-60.51 EUR
Bruttoprofit:
9 882.72 EUR (477 359 pips)
Bruttoverlust:
-5 830.42 EUR (379 696 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (13.08 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
305.58 EUR (10)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
55.06%
Max deposit load:
10.48%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
66
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
14.66
Long-Positionen:
7 285 (54.58%)
Short-Positionen:
6 062 (45.42%)
Profit-Faktor:
1.70
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.00 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1.68 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-221.76 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-221.76 EUR (15)
Wachstum pro Monat :
1.15%
Jahresprognose:
15.45%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
25.01 EUR
Maximaler:
276.41 EUR (3.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.42% (276.41 EUR)
Kapital:
16.48% (836.84 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13345
|AUDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|4.6K
|AUDJPY
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|99K
|AUDJPY
|-50
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +144.49 EUR
Schlechtester Trade: -61 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.08 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -221.76 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarketsCY-ECN-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
FusionMarkets-Demo
|0.70 × 7161
|
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
|
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
|
ICMarketsSC-Live31
|4.00 × 5
Daxia Forex Strategy 1 (DFX1 ECN) https://daxiafx.daxiafinance.com
This trading strategy is a combination of technical analysis using custom indicators and long-standing trading experience.
The DFX1 strategy trades the EURUSD pair. We understand that an automated strategy that must be manually monitored and controlled, that way we achieve profitability and security by controlling spreads and floats. That is what DFX1 gives us.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
123%
1
0
USD
USD
5.3K
EUR
EUR
210
99%
13 347
73%
55%
1.69
0.30
EUR
EUR
16%
1:500