Daxia Finance S.L.

DFX1

Daxia Finance S.L.
0条评论
可靠性
210
1 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 123%
RoboMarketsCY-ECN-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13 347
盈利交易:
9 870 (73.94%)
亏损交易:
3 477 (26.05%)
最好交易:
144.49 EUR
最差交易:
-60.51 EUR
毛利:
9 882.72 EUR (477 359 pips)
毛利亏损:
-5 830.42 EUR (379 696 pips)
最大连续赢利:
44 (13.08 EUR)
最大连续盈利:
305.58 EUR (10)
夏普比率:
0.08
交易活动:
55.06%
最大入金加载:
10.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
66
平均持有时间:
7 小时
采收率:
14.66
长期交易:
7 285 (54.58%)
短期交易:
6 062 (45.42%)
利润因子:
1.70
预期回报:
0.30 EUR
平均利润:
1.00 EUR
平均损失:
-1.68 EUR
最大连续失误:
15 (-221.76 EUR)
最大连续亏损:
-221.76 EUR (15)
每月增长:
1.15%
年度预测:
15.45%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
25.01 EUR
最大值:
276.41 EUR (3.78%)
相对跌幅:
结余:
5.42% (276.41 EUR)
净值:
16.48% (836.84 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 13345
AUDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 4.6K
AUDJPY -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 99K
AUDJPY -50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +144.49 EUR
最差交易: -61 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +13.08 EUR
最大连续亏损: -221.76 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarketsCY-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.70 × 7161
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 5
Daxia Forex Strategy 1 (DFX1 ECN) https://daxiafx.daxiafinance.com



This trading strategy is a combination of technical analysis using custom indicators and long-standing trading experience.



The DFX1 strategy trades the EURUSD pair. We understand that an automated strategy that must be manually monitored and controlled, that way we achieve profitability and security by controlling spreads and floats. That is what DFX1 gives us.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)


信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DFX1
每月30 USD
123%
1
0
USD
5.3K
EUR
210
99%
13 347
73%
55%
1.69
0.30
EUR
16%
1:500
