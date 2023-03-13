СигналыРазделы
Daxia Finance S.L.

DFX1

Daxia Finance S.L.
0 отзывов
Надежность
210 недель
1 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 123%
RoboMarketsCY-ECN-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13 347
Прибыльных трейдов:
9 870 (73.94%)
Убыточных трейдов:
3 477 (26.05%)
Лучший трейд:
144.49 EUR
Худший трейд:
-60.51 EUR
Общая прибыль:
9 882.72 EUR (477 359 pips)
Общий убыток:
-5 830.42 EUR (379 696 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (13.08 EUR)
Макс. прибыль в серии:
305.58 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
55.06%
Макс. загрузка депозита:
10.48%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
14.66
Длинных трейдов:
7 285 (54.58%)
Коротких трейдов:
6 062 (45.42%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
0.30 EUR
Средняя прибыль:
1.00 EUR
Средний убыток:
-1.68 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-221.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-221.76 EUR (15)
Прирост в месяц:
1.15%
Годовой прогноз:
15.45%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.01 EUR
Максимальная:
276.41 EUR (3.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.42% (276.41 EUR)
По эквити:
16.48% (836.84 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 13345
AUDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 4.6K
AUDJPY -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 99K
AUDJPY -50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +144.49 EUR
Худший трейд: -61 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +13.08 EUR
Макс. убыток в серии: -221.76 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarketsCY-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.70 × 7161
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 5
Daxia Forex Strategy 1 (DFX1 ECN) https://daxiafx.daxiafinance.com



This trading strategy is a combination of technical analysis using custom indicators and long-standing trading experience.



The DFX1 strategy trades the EURUSD pair. We understand that an automated strategy that must be manually monitored and controlled, that way we achieve profitability and security by controlling spreads and floats. That is what DFX1 gives us.


Нет отзывов
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 20:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 17:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 13:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 09:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
