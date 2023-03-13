- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13 347
Прибыльных трейдов:
9 870 (73.94%)
Убыточных трейдов:
3 477 (26.05%)
Лучший трейд:
144.49 EUR
Худший трейд:
-60.51 EUR
Общая прибыль:
9 882.72 EUR (477 359 pips)
Общий убыток:
-5 830.42 EUR (379 696 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (13.08 EUR)
Макс. прибыль в серии:
305.58 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
55.06%
Макс. загрузка депозита:
10.48%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
14.66
Длинных трейдов:
7 285 (54.58%)
Коротких трейдов:
6 062 (45.42%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
0.30 EUR
Средняя прибыль:
1.00 EUR
Средний убыток:
-1.68 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-221.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-221.76 EUR (15)
Прирост в месяц:
1.15%
Годовой прогноз:
15.45%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.01 EUR
Максимальная:
276.41 EUR (3.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.42% (276.41 EUR)
По эквити:
16.48% (836.84 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13345
|AUDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|4.6K
|AUDJPY
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|99K
|AUDJPY
|-50
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +144.49 EUR
Худший трейд: -61 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +13.08 EUR
Макс. убыток в серии: -221.76 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarketsCY-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
FusionMarkets-Demo
|0.70 × 7161
|
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
|
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
|
ICMarketsSC-Live31
|4.00 × 5
Daxia Forex Strategy 1 (DFX1 ECN) https://daxiafx.daxiafinance.com
This trading strategy is a combination of technical analysis using custom indicators and long-standing trading experience.
The DFX1 strategy trades the EURUSD pair. We understand that an automated strategy that must be manually monitored and controlled, that way we achieve profitability and security by controlling spreads and floats. That is what DFX1 gives us.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
123%
1
0
USD
USD
5.3K
EUR
EUR
210
99%
13 347
73%
55%
1.69
0.30
EUR
EUR
16%
1:500