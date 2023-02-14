- Büyüme
İşlemler:
678
Kârla kapanan işlemler:
535 (78.90%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (21.09%)
En iyi işlem:
14 430.00 JPY
En kötü işlem:
-13 700.00 JPY
Brüt kâr:
323 929.00 JPY (133 324 pips)
Brüt zarar:
-130 975.00 JPY (47 980 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (36 641.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
36 641.00 JPY (53)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
31.07%
Maks. mevduat yükü:
4.30%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.42
Alış işlemleri:
355 (52.36%)
Satış işlemleri:
323 (47.64%)
Kâr faktörü:
2.47
Beklenen getiri:
284.59 JPY
Ortalama kâr:
605.47 JPY
Ortalama zarar:
-915.91 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-25 490.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-25 490.00 JPY (7)
Aylık büyüme:
0.22%
Yıllık tahmin:
3.09%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.00 JPY
Maksimum:
26 015.00 JPY (4.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.80% (20 943.00 JPY)
Varlığa göre:
36.97% (213 905.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|615
|NZDCAD
|32
|AUDNZD
|31
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.5K
|NZDCAD
|111
|AUDNZD
|70
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|81K
|NZDCAD
|-20
|AUDNZD
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axiory-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
