SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AUDCAD Conservative
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Conservative

Matsuno Yoshihisa
0 inceleme
Güvenilirlik
135 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 48%
Axiory-Live
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
678
Kârla kapanan işlemler:
535 (78.90%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (21.09%)
En iyi işlem:
14 430.00 JPY
En kötü işlem:
-13 700.00 JPY
Brüt kâr:
323 929.00 JPY (133 324 pips)
Brüt zarar:
-130 975.00 JPY (47 980 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (36 641.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
36 641.00 JPY (53)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
31.07%
Maks. mevduat yükü:
4.30%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.42
Alış işlemleri:
355 (52.36%)
Satış işlemleri:
323 (47.64%)
Kâr faktörü:
2.47
Beklenen getiri:
284.59 JPY
Ortalama kâr:
605.47 JPY
Ortalama zarar:
-915.91 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-25 490.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-25 490.00 JPY (7)
Aylık büyüme:
0.22%
Yıllık tahmin:
3.09%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.00 JPY
Maksimum:
26 015.00 JPY (4.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.80% (20 943.00 JPY)
Varlığa göre:
36.97% (213 905.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 615
NZDCAD 32
AUDNZD 31
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.5K
NZDCAD 111
AUDNZD 70
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 81K
NZDCAD -20
AUDNZD 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14 430.00 JPY
En kötü işlem: -13 700 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +36 641.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -25 490.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axiory-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 04:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 07:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AUDCAD Conservative
Ayda 30 USD
48%
0
0
USD
593K
JPY
135
98%
678
78%
31%
2.47
284.59
JPY
37%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.