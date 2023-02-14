- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
713
Transacciones Rentables:
569 (79.80%)
Transacciones Irrentables:
144 (20.20%)
Mejor transacción:
14 430.00 JPY
Peor transacción:
-13 700.00 JPY
Beneficio Bruto:
335 293.00 JPY (141 531 pips)
Pérdidas Brutas:
-131 446.00 JPY (48 072 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
56 (19 292.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
36 641.00 JPY (53)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
28.89%
Carga máxima del depósito:
4.30%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
7.84
Transacciones Largas:
390 (54.70%)
Transacciones Cortas:
323 (45.30%)
Factor de Beneficio:
2.55
Beneficio Esperado:
285.90 JPY
Beneficio medio:
589.27 JPY
Pérdidas medias:
-912.82 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-25 490.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25 490.00 JPY (7)
Crecimiento al mes:
0.42%
Pronóstico anual:
6.74%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
48.00 JPY
Máxima:
26 015.00 JPY (4.49%)
Reducción relativa:
De balance:
4.80% (20 943.00 JPY)
De fondos:
36.97% (213 905.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|650
|NZDCAD
|32
|AUDNZD
|31
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|111
|AUDNZD
|70
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|89K
|NZDCAD
|-20
|AUDNZD
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +14 430.00 JPY
Peor transacción: -13 700 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 53
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +19 292.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -25 490.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axiory-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
