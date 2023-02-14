SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AUDCAD Conservative
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Conservative

Matsuno Yoshihisa
0 comentarios
Fiabilidad
148 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 51%
Axiory-Live
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
713
Transacciones Rentables:
569 (79.80%)
Transacciones Irrentables:
144 (20.20%)
Mejor transacción:
14 430.00 JPY
Peor transacción:
-13 700.00 JPY
Beneficio Bruto:
335 293.00 JPY (141 531 pips)
Pérdidas Brutas:
-131 446.00 JPY (48 072 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
56 (19 292.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
36 641.00 JPY (53)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
28.89%
Carga máxima del depósito:
4.30%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
7.84
Transacciones Largas:
390 (54.70%)
Transacciones Cortas:
323 (45.30%)
Factor de Beneficio:
2.55
Beneficio Esperado:
285.90 JPY
Beneficio medio:
589.27 JPY
Pérdidas medias:
-912.82 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-25 490.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25 490.00 JPY (7)
Crecimiento al mes:
0.42%
Pronóstico anual:
6.74%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
48.00 JPY
Máxima:
26 015.00 JPY (4.49%)
Reducción relativa:
De balance:
4.80% (20 943.00 JPY)
De fondos:
36.97% (213 905.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 650
NZDCAD 32
AUDNZD 31
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 111
AUDNZD 70
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 89K
NZDCAD -20
AUDNZD 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14 430.00 JPY
Peor transacción: -13 700 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 53
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +19 292.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -25 490.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axiory-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 21:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 23:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 04:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AUDCAD Conservative
30 USD al mes
51%
0
0
USD
604K
JPY
148
98%
713
79%
29%
2.55
285.90
JPY
37%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.