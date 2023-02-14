SegnaliSezioni
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Conservative

Matsuno Yoshihisa
0 recensioni
Affidabilità
135 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 48%
Axiory-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
678
Profit Trade:
535 (78.90%)
Loss Trade:
143 (21.09%)
Best Trade:
14 430.00 JPY
Worst Trade:
-13 700.00 JPY
Profitto lordo:
323 929.00 JPY (133 324 pips)
Perdita lorda:
-130 975.00 JPY (47 980 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (36 641.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
36 641.00 JPY (53)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
31.07%
Massimo carico di deposito:
4.30%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.42
Long Trade:
355 (52.36%)
Short Trade:
323 (47.64%)
Fattore di profitto:
2.47
Profitto previsto:
284.59 JPY
Profitto medio:
605.47 JPY
Perdita media:
-915.91 JPY
Massime perdite consecutive:
7 (-25 490.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-25 490.00 JPY (7)
Crescita mensile:
0.22%
Previsione annuale:
3.09%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.00 JPY
Massimale:
26 015.00 JPY (4.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.80% (20 943.00 JPY)
Per equità:
36.97% (213 905.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 615
NZDCAD 32
AUDNZD 31
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.5K
NZDCAD 111
AUDNZD 70
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 81K
NZDCAD -20
AUDNZD 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14 430.00 JPY
Worst Trade: -13 700 JPY
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +36 641.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -25 490.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axiory-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 04:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 07:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
