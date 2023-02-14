- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
678
Profit Trade:
535 (78.90%)
Loss Trade:
143 (21.09%)
Best Trade:
14 430.00 JPY
Worst Trade:
-13 700.00 JPY
Profitto lordo:
323 929.00 JPY (133 324 pips)
Perdita lorda:
-130 975.00 JPY (47 980 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (36 641.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
36 641.00 JPY (53)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
31.07%
Massimo carico di deposito:
4.30%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.42
Long Trade:
355 (52.36%)
Short Trade:
323 (47.64%)
Fattore di profitto:
2.47
Profitto previsto:
284.59 JPY
Profitto medio:
605.47 JPY
Perdita media:
-915.91 JPY
Massime perdite consecutive:
7 (-25 490.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-25 490.00 JPY (7)
Crescita mensile:
0.22%
Previsione annuale:
3.09%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.00 JPY
Massimale:
26 015.00 JPY (4.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.80% (20 943.00 JPY)
Per equità:
36.97% (213 905.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|615
|NZDCAD
|32
|AUDNZD
|31
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1.5K
|NZDCAD
|111
|AUDNZD
|70
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|81K
|NZDCAD
|-20
|AUDNZD
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14 430.00 JPY
Worst Trade: -13 700 JPY
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +36 641.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -25 490.00 JPY
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
