- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
713
利益トレード:
569 (79.80%)
損失トレード:
144 (20.20%)
ベストトレード:
14 430.00 JPY
最悪のトレード:
-13 700.00 JPY
総利益:
335 293.00 JPY (141 531 pips)
総損失:
-131 446.00 JPY (48 072 pips)
最大連続の勝ち:
56 (19 292.00 JPY)
最大連続利益:
36 641.00 JPY (53)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
28.89%
最大入金額:
4.30%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.84
長いトレード:
390 (54.70%)
短いトレード:
323 (45.30%)
プロフィットファクター:
2.55
期待されたペイオフ:
285.90 JPY
平均利益:
589.27 JPY
平均損失:
-912.82 JPY
最大連続の負け:
7 (-25 490.00 JPY)
最大連続損失:
-25 490.00 JPY (7)
月間成長:
0.42%
年間予想:
6.74%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
48.00 JPY
最大の:
26 015.00 JPY (4.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.80% (20 943.00 JPY)
エクイティによる:
36.97% (213 905.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|650
|NZDCAD
|32
|AUDNZD
|31
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|111
|AUDNZD
|70
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|89K
|NZDCAD
|-20
|AUDNZD
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14 430.00 JPY
最悪のトレード: -13 700 JPY
最大連続の勝ち: 53
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +19 292.00 JPY
最大連続損失: -25 490.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axiory-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
51%
0
0
USD
USD
604K
JPY
JPY
148
98%
713
79%
29%
2.55
285.90
JPY
JPY
37%
1:400