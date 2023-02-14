シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AUDCAD Conservative
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Conservative

Matsuno Yoshihisa
レビュー0件
信頼性
148週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 51%
Axiory-Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
713
利益トレード:
569 (79.80%)
損失トレード:
144 (20.20%)
ベストトレード:
14 430.00 JPY
最悪のトレード:
-13 700.00 JPY
総利益:
335 293.00 JPY (141 531 pips)
総損失:
-131 446.00 JPY (48 072 pips)
最大連続の勝ち:
56 (19 292.00 JPY)
最大連続利益:
36 641.00 JPY (53)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
28.89%
最大入金額:
4.30%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.84
長いトレード:
390 (54.70%)
短いトレード:
323 (45.30%)
プロフィットファクター:
2.55
期待されたペイオフ:
285.90 JPY
平均利益:
589.27 JPY
平均損失:
-912.82 JPY
最大連続の負け:
7 (-25 490.00 JPY)
最大連続損失:
-25 490.00 JPY (7)
月間成長:
0.42%
年間予想:
6.74%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
48.00 JPY
最大の:
26 015.00 JPY (4.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.80% (20 943.00 JPY)
エクイティによる:
36.97% (213 905.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 650
NZDCAD 32
AUDNZD 31
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 111
AUDNZD 70
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 89K
NZDCAD -20
AUDNZD 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14 430.00 JPY
最悪のトレード: -13 700 JPY
最大連続の勝ち: 53
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +19 292.00 JPY
最大連続損失: -25 490.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axiory-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
レビューなし
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 21:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 23:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 04:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
