- 자본
- 축소
트레이드:
713
이익 거래:
569 (79.80%)
손실 거래:
144 (20.20%)
최고의 거래:
14 430.00 JPY
최악의 거래:
-13 700.00 JPY
총 수익:
335 293.00 JPY (141 531 pips)
총 손실:
-131 446.00 JPY (48 072 pips)
연속 최대 이익:
56 (19 292.00 JPY)
연속 최대 이익:
36 641.00 JPY (53)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
28.89%
최대 입금량:
4.30%
최근 거래:
19 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
7.84
롱(주식매수):
390 (54.70%)
숏(주식차입매도):
323 (45.30%)
수익 요인:
2.55
기대수익:
285.90 JPY
평균 이익:
589.27 JPY
평균 손실:
-912.82 JPY
연속 최대 손실:
7 (-25 490.00 JPY)
연속 최대 손실:
-25 490.00 JPY (7)
월별 성장률:
0.42%
연간 예측:
6.74%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
48.00 JPY
최대한의:
26 015.00 JPY (4.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.80% (20 943.00 JPY)
자본금별:
36.97% (213 905.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|650
|NZDCAD
|32
|AUDNZD
|31
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|111
|AUDNZD
|70
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|89K
|NZDCAD
|-20
|AUDNZD
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
