- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
713
Прибыльных трейдов:
569 (79.80%)
Убыточных трейдов:
144 (20.20%)
Лучший трейд:
14 430.00 JPY
Худший трейд:
-13 700.00 JPY
Общая прибыль:
335 293.00 JPY (141 531 pips)
Общий убыток:
-131 446.00 JPY (48 072 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (19 292.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
36 641.00 JPY (53)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
28.89%
Макс. загрузка депозита:
4.30%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.84
Длинных трейдов:
390 (54.70%)
Коротких трейдов:
323 (45.30%)
Профит фактор:
2.55
Мат. ожидание:
285.90 JPY
Средняя прибыль:
589.27 JPY
Средний убыток:
-912.82 JPY
Макс. серия проигрышей:
7 (-25 490.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-25 490.00 JPY (7)
Прирост в месяц:
0.42%
Годовой прогноз:
6.74%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.00 JPY
Максимальная:
26 015.00 JPY (4.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.80% (20 943.00 JPY)
По эквити:
36.97% (213 905.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|650
|NZDCAD
|32
|AUDNZD
|31
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|111
|AUDNZD
|70
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|89K
|NZDCAD
|-20
|AUDNZD
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14 430.00 JPY
Худший трейд: -13 700 JPY
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +19 292.00 JPY
Макс. убыток в серии: -25 490.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axiory-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
