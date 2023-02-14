СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AUDCAD Conservative
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Conservative

Matsuno Yoshihisa
0 отзывов
Надежность
148 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 51%
Axiory-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
713
Прибыльных трейдов:
569 (79.80%)
Убыточных трейдов:
144 (20.20%)
Лучший трейд:
14 430.00 JPY
Худший трейд:
-13 700.00 JPY
Общая прибыль:
335 293.00 JPY (141 531 pips)
Общий убыток:
-131 446.00 JPY (48 072 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (19 292.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
36 641.00 JPY (53)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
28.89%
Макс. загрузка депозита:
4.30%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.84
Длинных трейдов:
390 (54.70%)
Коротких трейдов:
323 (45.30%)
Профит фактор:
2.55
Мат. ожидание:
285.90 JPY
Средняя прибыль:
589.27 JPY
Средний убыток:
-912.82 JPY
Макс. серия проигрышей:
7 (-25 490.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-25 490.00 JPY (7)
Прирост в месяц:
0.42%
Годовой прогноз:
6.74%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.00 JPY
Максимальная:
26 015.00 JPY (4.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.80% (20 943.00 JPY)
По эквити:
36.97% (213 905.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 650
NZDCAD 32
AUDNZD 31
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 111
AUDNZD 70
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 89K
NZDCAD -20
AUDNZD 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14 430.00 JPY
Худший трейд: -13 700 JPY
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +19 292.00 JPY
Макс. убыток в серии: -25 490.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axiory-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.08 21:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 23:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 04:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
