Signale / MetaTrader 5 / AUDCAD Conservative
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Conservative

Matsuno Yoshihisa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
148 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 51%
Axiory-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
713
Gewinntrades:
569 (79.80%)
Verlusttrades:
144 (20.20%)
Bester Trade:
14 430.00 JPY
Schlechtester Trade:
-13 700.00 JPY
Bruttoprofit:
335 293.00 JPY (141 531 pips)
Bruttoverlust:
-131 446.00 JPY (48 072 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
56 (19 292.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36 641.00 JPY (53)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
28.89%
Max deposit load:
4.30%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
7.84
Long-Positionen:
390 (54.70%)
Short-Positionen:
323 (45.30%)
Profit-Faktor:
2.55
Mathematische Gewinnerwartung:
285.90 JPY
Durchschnittlicher Profit:
589.27 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-912.82 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-25 490.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25 490.00 JPY (7)
Wachstum pro Monat :
0.42%
Jahresprognose:
6.74%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
48.00 JPY
Maximaler:
26 015.00 JPY (4.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.80% (20 943.00 JPY)
Kapital:
36.97% (213 905.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 650
NZDCAD 32
AUDNZD 31
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 111
AUDNZD 70
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 89K
NZDCAD -20
AUDNZD 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14 430.00 JPY
Schlechtester Trade: -13 700 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 53
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19 292.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25 490.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axiory-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.