Trades insgesamt:
713
Gewinntrades:
569 (79.80%)
Verlusttrades:
144 (20.20%)
Bester Trade:
14 430.00 JPY
Schlechtester Trade:
-13 700.00 JPY
Bruttoprofit:
335 293.00 JPY (141 531 pips)
Bruttoverlust:
-131 446.00 JPY (48 072 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
56 (19 292.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36 641.00 JPY (53)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
28.89%
Max deposit load:
4.30%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
7.84
Long-Positionen:
390 (54.70%)
Short-Positionen:
323 (45.30%)
Profit-Faktor:
2.55
Mathematische Gewinnerwartung:
285.90 JPY
Durchschnittlicher Profit:
589.27 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-912.82 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-25 490.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25 490.00 JPY (7)
Wachstum pro Monat :
0.42%
Jahresprognose:
6.74%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
48.00 JPY
Maximaler:
26 015.00 JPY (4.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.80% (20 943.00 JPY)
Kapital:
36.97% (213 905.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|650
|NZDCAD
|32
|AUDNZD
|31
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|111
|AUDNZD
|70
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|89K
|NZDCAD
|-20
|AUDNZD
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +14 430.00 JPY
Schlechtester Trade: -13 700 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 53
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19 292.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25 490.00 JPY
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
