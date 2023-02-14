- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
713
Negociações com lucro:
569 (79.80%)
Negociações com perda:
144 (20.20%)
Melhor negociação:
14 430.00 JPY
Pior negociação:
-13 700.00 JPY
Lucro bruto:
335 293.00 JPY (141 531 pips)
Perda bruta:
-131 446.00 JPY (48 072 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
56 (19 292.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
36 641.00 JPY (53)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
28.89%
Depósito máximo carregado:
4.30%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.84
Negociações longas:
390 (54.70%)
Negociações curtas:
323 (45.30%)
Fator de lucro:
2.55
Valor esperado:
285.90 JPY
Lucro médio:
589.27 JPY
Perda média:
-912.82 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-25 490.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-25 490.00 JPY (7)
Crescimento mensal:
0.42%
Previsão anual:
6.74%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.00 JPY
Máximo:
26 015.00 JPY (4.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.80% (20 943.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
36.97% (213 905.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|650
|NZDCAD
|32
|AUDNZD
|31
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|111
|AUDNZD
|70
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|89K
|NZDCAD
|-20
|AUDNZD
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axiory-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
51%
0
0
USD
USD
604K
JPY
JPY
148
98%
713
79%
29%
2.55
285.90
JPY
JPY
37%
1:400