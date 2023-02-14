SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AUDCAD Conservative
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Conservative

Matsuno Yoshihisa
0 comentários
Confiabilidade
148 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 51%
Axiory-Live
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
713
Negociações com lucro:
569 (79.80%)
Negociações com perda:
144 (20.20%)
Melhor negociação:
14 430.00 JPY
Pior negociação:
-13 700.00 JPY
Lucro bruto:
335 293.00 JPY (141 531 pips)
Perda bruta:
-131 446.00 JPY (48 072 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
56 (19 292.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
36 641.00 JPY (53)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
28.89%
Depósito máximo carregado:
4.30%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.84
Negociações longas:
390 (54.70%)
Negociações curtas:
323 (45.30%)
Fator de lucro:
2.55
Valor esperado:
285.90 JPY
Lucro médio:
589.27 JPY
Perda média:
-912.82 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-25 490.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-25 490.00 JPY (7)
Crescimento mensal:
0.42%
Previsão anual:
6.74%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.00 JPY
Máximo:
26 015.00 JPY (4.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.80% (20 943.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
36.97% (213 905.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 650
NZDCAD 32
AUDNZD 31
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 111
AUDNZD 70
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 89K
NZDCAD -20
AUDNZD 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14 430.00 JPY
Pior negociação: -13 700 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 53
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +19 292.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -25 490.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axiory-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 21:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 23:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 04:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AUDCAD Conservative
30 USD por mês
51%
0
0
USD
604K
JPY
148
98%
713
79%
29%
2.55
285.90
JPY
37%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.