- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
713
盈利交易:
569 (79.80%)
亏损交易:
144 (20.20%)
最好交易:
14 430.00 JPY
最差交易:
-13 700.00 JPY
毛利:
335 293.00 JPY (141 531 pips)
毛利亏损:
-131 446.00 JPY (48 072 pips)
最大连续赢利:
56 (19 292.00 JPY)
最大连续盈利:
36 641.00 JPY (53)
夏普比率:
0.22
交易活动:
28.89%
最大入金加载:
4.30%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.84
长期交易:
390 (54.70%)
短期交易:
323 (45.30%)
利润因子:
2.55
预期回报:
285.90 JPY
平均利润:
589.27 JPY
平均损失:
-912.82 JPY
最大连续失误:
7 (-25 490.00 JPY)
最大连续亏损:
-25 490.00 JPY (7)
每月增长:
0.42%
年度预测:
6.74%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
48.00 JPY
最大值:
26 015.00 JPY (4.49%)
相对跌幅:
结余:
4.80% (20 943.00 JPY)
净值:
36.97% (213 905.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|650
|NZDCAD
|32
|AUDNZD
|31
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|111
|AUDNZD
|70
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|89K
|NZDCAD
|-20
|AUDNZD
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14 430.00 JPY
最差交易: -13 700 JPY
最大连续赢利: 53
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +19 292.00 JPY
最大连续亏损: -25 490.00 JPY
