Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Conservative

Matsuno Yoshihisa
0条评论
可靠性
148
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 51%
Axiory-Live
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
713
盈利交易:
569 (79.80%)
亏损交易:
144 (20.20%)
最好交易:
14 430.00 JPY
最差交易:
-13 700.00 JPY
毛利:
335 293.00 JPY (141 531 pips)
毛利亏损:
-131 446.00 JPY (48 072 pips)
最大连续赢利:
56 (19 292.00 JPY)
最大连续盈利:
36 641.00 JPY (53)
夏普比率:
0.22
交易活动:
28.89%
最大入金加载:
4.30%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.84
长期交易:
390 (54.70%)
短期交易:
323 (45.30%)
利润因子:
2.55
预期回报:
285.90 JPY
平均利润:
589.27 JPY
平均损失:
-912.82 JPY
最大连续失误:
7 (-25 490.00 JPY)
最大连续亏损:
-25 490.00 JPY (7)
每月增长:
0.42%
年度预测:
6.74%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
48.00 JPY
最大值:
26 015.00 JPY (4.49%)
相对跌幅:
结余:
4.80% (20 943.00 JPY)
净值:
36.97% (213 905.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 650
NZDCAD 32
AUDNZD 31
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 111
AUDNZD 70
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 89K
NZDCAD -20
AUDNZD 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14 430.00 JPY
最差交易: -13 700 JPY
最大连续赢利: 53
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +19 292.00 JPY
最大连续亏损: -25 490.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axiory-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
没有评论
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 21:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 23:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 04:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
