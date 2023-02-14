- Croissance
Trades:
678
Bénéfice trades:
535 (78.90%)
Perte trades:
143 (21.09%)
Meilleure transaction:
14 430.00 JPY
Pire transaction:
-13 700.00 JPY
Bénéfice brut:
323 929.00 JPY (133 324 pips)
Perte brute:
-130 975.00 JPY (47 980 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (36 641.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
36 641.00 JPY (53)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
31.07%
Charge de dépôt maximale:
4.30%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
7.42
Longs trades:
355 (52.36%)
Courts trades:
323 (47.64%)
Facteur de profit:
2.47
Rendement attendu:
284.59 JPY
Bénéfice moyen:
605.47 JPY
Perte moyenne:
-915.91 JPY
Pertes consécutives maximales:
7 (-25 490.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-25 490.00 JPY (7)
Croissance mensuelle:
0.22%
Prévision annuelle:
3.09%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
48.00 JPY
Maximal:
26 015.00 JPY (4.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.80% (20 943.00 JPY)
Par fonds propres:
36.97% (213 905.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|615
|NZDCAD
|32
|AUDNZD
|31
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|1.5K
|NZDCAD
|111
|AUDNZD
|70
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|81K
|NZDCAD
|-20
|AUDNZD
|4.5K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axiory-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
itexsys-Platform
|2.00 × 1
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
