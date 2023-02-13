SinyallerBölümler
Li Mingwang

Crazy AUDNZD

Li Mingwang
0 inceleme
Güvenilirlik
142 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 968%
PRC-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 459
Kârla kapanan işlemler:
2 457 (99.91%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (0.08%)
En iyi işlem:
105.03 USD
En kötü işlem:
-10.73 USD
Brüt kâr:
34 895.19 USD (253 577 pips)
Brüt zarar:
-12.45 USD (199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1523 (22 854.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22 854.87 USD (1523)
Sharpe oranı:
1.48
Alım-satım etkinliği:
78.42%
Maks. mevduat yükü:
88.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2801.83
Alış işlemleri:
235 (9.56%)
Satış işlemleri:
2 224 (90.44%)
Kâr faktörü:
2802.83
Beklenen getiri:
14.19 USD
Ortalama kâr:
14.20 USD
Ortalama zarar:
-6.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-12.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.45 USD (2)
Aylık büyüme:
1.02%
Yıllık tahmin:
12.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.45 USD (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.07% (12.45 USD)
Varlığa göre:
78.09% (13 104.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD. 2459
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD. 35K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD. 254K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +105.03 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1523
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22 854.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PRC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

