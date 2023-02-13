- Büyüme
İşlemler:
2 459
Kârla kapanan işlemler:
2 457 (99.91%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (0.08%)
En iyi işlem:
105.03 USD
En kötü işlem:
-10.73 USD
Brüt kâr:
34 895.19 USD (253 577 pips)
Brüt zarar:
-12.45 USD (199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1523 (22 854.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22 854.87 USD (1523)
Sharpe oranı:
1.48
Alım-satım etkinliği:
78.42%
Maks. mevduat yükü:
88.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2801.83
Alış işlemleri:
235 (9.56%)
Satış işlemleri:
2 224 (90.44%)
Kâr faktörü:
2802.83
Beklenen getiri:
14.19 USD
Ortalama kâr:
14.20 USD
Ortalama zarar:
-6.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-12.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.45 USD (2)
Aylık büyüme:
1.02%
Yıllık tahmin:
12.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.45 USD (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.07% (12.45 USD)
Varlığa göre:
78.09% (13 104.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD.
|2459
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD.
|35K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD.
|254K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +105.03 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1523
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22 854.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PRC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
