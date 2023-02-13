- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 681
盈利交易:
2 677 (99.85%)
亏损交易:
4 (0.15%)
最好交易:
105.03 USD
最差交易:
-1 627.46 USD
毛利:
37 668.33 USD (276 143 pips)
毛利亏损:
-1 835.73 USD (422 pips)
最大连续赢利:
1632 (24 217.52 USD)
最大连续盈利:
24 217.52 USD (1632)
夏普比率:
0.81
交易活动:
80.42%
最大入金加载:
88.39%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
6 天
采收率:
19.78
长期交易:
237 (8.84%)
短期交易:
2 444 (91.16%)
利润因子:
20.52
预期回报:
13.37 USD
平均利润:
14.07 USD
平均损失:
-458.93 USD
最大连续失误:
2 (-12.45 USD)
最大连续亏损:
-1 627.46 USD (1)
每月增长:
2.30%
年度预测:
27.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 811.92 USD (4.39%)
相对跌幅:
结余:
3.76% (1 811.92 USD)
净值:
78.09% (13 104.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD.
|2681
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD.
|36K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD.
|276K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +105.03 USD
最差交易: -1 627 USD
最大连续赢利: 1632
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +24 217.52 USD
最大连续亏损: -12.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PRC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论