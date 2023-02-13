시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Crazy AUDNZD
Li Mingwang

Crazy AUDNZD

Li Mingwang
0 리뷰
안정성
157
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2023 917%
PRC-Live
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 687
이익 거래:
2 681 (99.77%)
손실 거래:
6 (0.22%)
최고의 거래:
105.03 USD
최악의 거래:
-3 179.63 USD
총 수익:
37 714.81 USD (276 542 pips)
총 손실:
-5 075.13 USD (779 pips)
연속 최대 이익:
1632 (24 217.52 USD)
연속 최대 이익:
24 217.52 USD (1632)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
80.42%
최대 입금량:
88.39%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
9.05
롱(주식매수):
239 (8.89%)
숏(주식차입매도):
2 448 (91.11%)
수익 요인:
7.43
기대수익:
12.15 USD
평균 이익:
14.07 USD
평균 손실:
-845.86 USD
연속 최대 손실:
2 (-3 239.40 USD)
연속 최대 손실:
-3 239.40 USD (2)
월별 성장률:
-5.64%
연간 예측:
-67.31%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 605.71 USD (8.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.47% (3 605.71 USD)
자본금별:
78.09% (13 104.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDNZD. 2687
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDNZD. 33K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDNZD. 276K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +105.03 USD
최악의 거래: -3 180 USD
연속 최대 이익: 1632
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +24 217.52 USD
연속 최대 손실: -3 239.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PRC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

