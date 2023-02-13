- 자본
- 축소
트레이드:
2 687
이익 거래:
2 681 (99.77%)
손실 거래:
6 (0.22%)
최고의 거래:
105.03 USD
최악의 거래:
-3 179.63 USD
총 수익:
37 714.81 USD (276 542 pips)
총 손실:
-5 075.13 USD (779 pips)
연속 최대 이익:
1632 (24 217.52 USD)
연속 최대 이익:
24 217.52 USD (1632)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
80.42%
최대 입금량:
88.39%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
9.05
롱(주식매수):
239 (8.89%)
숏(주식차입매도):
2 448 (91.11%)
수익 요인:
7.43
기대수익:
12.15 USD
평균 이익:
14.07 USD
평균 손실:
-845.86 USD
연속 최대 손실:
2 (-3 239.40 USD)
연속 최대 손실:
-3 239.40 USD (2)
월별 성장률:
-5.64%
연간 예측:
-67.31%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 605.71 USD (8.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.47% (3 605.71 USD)
자본금별:
78.09% (13 104.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD.
|2687
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD.
|33K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD.
|276K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PRC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
