Negociações:
2 681
Negociações com lucro:
2 677 (99.85%)
Negociações com perda:
4 (0.15%)
Melhor negociação:
105.03 USD
Pior negociação:
-1 627.46 USD
Lucro bruto:
37 668.33 USD (276 143 pips)
Perda bruta:
-1 835.73 USD (422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1632 (24 217.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24 217.52 USD (1632)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
80.42%
Depósito máximo carregado:
88.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
19.78
Negociações longas:
237 (8.84%)
Negociações curtas:
2 444 (91.16%)
Fator de lucro:
20.52
Valor esperado:
13.37 USD
Lucro médio:
14.07 USD
Perda média:
-458.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-12.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 627.46 USD (1)
Crescimento mensal:
2.30%
Previsão anual:
27.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 811.92 USD (4.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.76% (1 811.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
78.09% (13 104.60 USD)
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +105.03 USD
Pior negociação: -1 627 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1632
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +24 217.52 USD
Máxima perda consecutiva: -12.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PRC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
