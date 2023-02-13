- Прирост
Всего трейдов:
2 681
Прибыльных трейдов:
2 677 (99.85%)
Убыточных трейдов:
4 (0.15%)
Лучший трейд:
105.03 USD
Худший трейд:
-1 627.46 USD
Общая прибыль:
37 668.33 USD (276 143 pips)
Общий убыток:
-1 835.73 USD (422 pips)
Макс. серия выигрышей:
1632 (24 217.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
24 217.52 USD (1632)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
80.42%
Макс. загрузка депозита:
88.39%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
19.78
Длинных трейдов:
237 (8.84%)
Коротких трейдов:
2 444 (91.16%)
Профит фактор:
20.52
Мат. ожидание:
13.37 USD
Средняя прибыль:
14.07 USD
Средний убыток:
-458.93 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-12.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 627.46 USD (1)
Прирост в месяц:
2.30%
Годовой прогноз:
27.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 811.92 USD (4.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.76% (1 811.92 USD)
По эквити:
78.09% (13 104.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD.
|2681
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD.
|36K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD.
|276K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +105.03 USD
Худший трейд: -1 627 USD
Макс. серия выигрышей: 1632
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +24 217.52 USD
Макс. убыток в серии: -12.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PRC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов