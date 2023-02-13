СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Crazy AUDNZD
Li Mingwang

Crazy AUDNZD

Li Mingwang
0 отзывов
Надежность
155 недель
1 / 1.1K USD
прирост с 2023 990%
PRC-Live
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 681
Прибыльных трейдов:
2 677 (99.85%)
Убыточных трейдов:
4 (0.15%)
Лучший трейд:
105.03 USD
Худший трейд:
-1 627.46 USD
Общая прибыль:
37 668.33 USD (276 143 pips)
Общий убыток:
-1 835.73 USD (422 pips)
Макс. серия выигрышей:
1632 (24 217.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
24 217.52 USD (1632)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
80.42%
Макс. загрузка депозита:
88.39%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
19.78
Длинных трейдов:
237 (8.84%)
Коротких трейдов:
2 444 (91.16%)
Профит фактор:
20.52
Мат. ожидание:
13.37 USD
Средняя прибыль:
14.07 USD
Средний убыток:
-458.93 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-12.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 627.46 USD (1)
Прирост в месяц:
2.30%
Годовой прогноз:
27.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 811.92 USD (4.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.76% (1 811.92 USD)
По эквити:
78.09% (13 104.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD. 2681
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD. 36K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD. 276K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +105.03 USD
Худший трейд: -1 627 USD
Макс. серия выигрышей: 1632
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +24 217.52 USD
Макс. убыток в серии: -12.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PRC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 08:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 14:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 06:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 00:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 02:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 13:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 09:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 00:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика