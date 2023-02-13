- Incremento
Total de Trades:
2 681
Transacciones Rentables:
2 677 (99.85%)
Transacciones Irrentables:
4 (0.15%)
Mejor transacción:
105.03 USD
Peor transacción:
-1 627.46 USD
Beneficio Bruto:
37 668.33 USD (276 143 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 835.73 USD (422 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1632 (24 217.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24 217.52 USD (1632)
Ratio de Sharpe:
0.81
Actividad comercial:
80.42%
Carga máxima del depósito:
88.39%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
19.78
Transacciones Largas:
237 (8.84%)
Transacciones Cortas:
2 444 (91.16%)
Factor de Beneficio:
20.52
Beneficio Esperado:
13.37 USD
Beneficio medio:
14.07 USD
Pérdidas medias:
-458.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-12.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 627.46 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.30%
Pronóstico anual:
27.86%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 811.92 USD (4.39%)
Reducción relativa:
De balance:
3.76% (1 811.92 USD)
De fondos:
78.09% (13 104.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD.
|2681
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD.
|36K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD.
|276K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +105.03 USD
Peor transacción: -1 627 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1632
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +24 217.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.45 USD
