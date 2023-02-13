SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Crazy AUDNZD
Li Mingwang

Crazy AUDNZD

Li Mingwang
0 comentarios
Fiabilidad
155 semanas
1 / 1.2K USD
incremento desde 2023 990%
PRC-Live
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 681
Transacciones Rentables:
2 677 (99.85%)
Transacciones Irrentables:
4 (0.15%)
Mejor transacción:
105.03 USD
Peor transacción:
-1 627.46 USD
Beneficio Bruto:
37 668.33 USD (276 143 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 835.73 USD (422 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1632 (24 217.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24 217.52 USD (1632)
Ratio de Sharpe:
0.81
Actividad comercial:
80.42%
Carga máxima del depósito:
88.39%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
19.78
Transacciones Largas:
237 (8.84%)
Transacciones Cortas:
2 444 (91.16%)
Factor de Beneficio:
20.52
Beneficio Esperado:
13.37 USD
Beneficio medio:
14.07 USD
Pérdidas medias:
-458.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-12.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 627.46 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.30%
Pronóstico anual:
27.86%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 811.92 USD (4.39%)
Reducción relativa:
De balance:
3.76% (1 811.92 USD)
De fondos:
78.09% (13 104.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD. 2681
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD. 36K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD. 276K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +105.03 USD
Peor transacción: -1 627 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1632
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +24 217.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PRC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 08:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 14:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 06:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 00:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 02:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 13:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 09:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 00:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada