- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 681
利益トレード:
2 677 (99.85%)
損失トレード:
4 (0.15%)
ベストトレード:
105.03 USD
最悪のトレード:
-1 627.46 USD
総利益:
37 668.33 USD (276 143 pips)
総損失:
-1 835.73 USD (422 pips)
最大連続の勝ち:
1632 (24 217.52 USD)
最大連続利益:
24 217.52 USD (1632)
シャープレシオ:
0.81
取引アクティビティ:
80.42%
最大入金額:
88.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
19.78
長いトレード:
237 (8.84%)
短いトレード:
2 444 (91.16%)
プロフィットファクター:
20.52
期待されたペイオフ:
13.37 USD
平均利益:
14.07 USD
平均損失:
-458.93 USD
最大連続の負け:
2 (-12.45 USD)
最大連続損失:
-1 627.46 USD (1)
月間成長:
2.30%
年間予想:
27.86%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 811.92 USD (4.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.76% (1 811.92 USD)
エクイティによる:
78.09% (13 104.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD.
|2681
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD.
|36K
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD.
|276K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +105.03 USD
最悪のトレード: -1 627 USD
最大連続の勝ち: 1632
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +24 217.52 USD
最大連続損失: -12.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PRC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし