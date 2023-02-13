シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Crazy AUDNZD
Li Mingwang

Crazy AUDNZD

Li Mingwang
レビュー0件
信頼性
155週間
1 / 1.2K USD
成長(開始日): 2023 990%
PRC-Live
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 681
利益トレード:
2 677 (99.85%)
損失トレード:
4 (0.15%)
ベストトレード:
105.03 USD
最悪のトレード:
-1 627.46 USD
総利益:
37 668.33 USD (276 143 pips)
総損失:
-1 835.73 USD (422 pips)
最大連続の勝ち:
1632 (24 217.52 USD)
最大連続利益:
24 217.52 USD (1632)
シャープレシオ:
0.81
取引アクティビティ:
80.42%
最大入金額:
88.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
19.78
長いトレード:
237 (8.84%)
短いトレード:
2 444 (91.16%)
プロフィットファクター:
20.52
期待されたペイオフ:
13.37 USD
平均利益:
14.07 USD
平均損失:
-458.93 USD
最大連続の負け:
2 (-12.45 USD)
最大連続損失:
-1 627.46 USD (1)
月間成長:
2.30%
年間予想:
27.86%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 811.92 USD (4.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.76% (1 811.92 USD)
エクイティによる:
78.09% (13 104.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD. 2681
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD. 36K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD. 276K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +105.03 USD
最悪のトレード: -1 627 USD
最大連続の勝ち: 1632
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +24 217.52 USD
最大連続損失: -12.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PRC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 08:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 14:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 06:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 00:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 02:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 13:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 09:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 00:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録