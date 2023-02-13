- Wachstum
Trades insgesamt:
2 682
Gewinntrades:
2 678 (99.85%)
Verlusttrades:
4 (0.15%)
Bester Trade:
105.03 USD
Schlechtester Trade:
-1 627.46 USD
Bruttoprofit:
37 679.86 USD (276 242 pips)
Bruttoverlust:
-1 835.73 USD (422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1632 (24 217.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24 217.52 USD (1632)
Sharpe Ratio:
0.81
Trading-Aktivität:
80.42%
Max deposit load:
88.39%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
19.78
Long-Positionen:
237 (8.84%)
Short-Positionen:
2 445 (91.16%)
Profit-Faktor:
20.53
Mathematische Gewinnerwartung:
13.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-458.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-12.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 627.46 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.34%
Jahresprognose:
16.27%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 811.92 USD (4.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.76% (1 811.92 USD)
Kapital:
78.09% (13 104.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD.
|2682
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD.
|36K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD.
|276K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +105.03 USD
Schlechtester Trade: -1 627 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1632
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24 217.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.45 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PRC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
