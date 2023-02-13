SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Crazy AUDNZD
Li Mingwang

Crazy AUDNZD

Li Mingwang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
156 Wochen
1 / 1.2K USD
Wachstum seit 2023 990%
PRC-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 682
Gewinntrades:
2 678 (99.85%)
Verlusttrades:
4 (0.15%)
Bester Trade:
105.03 USD
Schlechtester Trade:
-1 627.46 USD
Bruttoprofit:
37 679.86 USD (276 242 pips)
Bruttoverlust:
-1 835.73 USD (422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1632 (24 217.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24 217.52 USD (1632)
Sharpe Ratio:
0.81
Trading-Aktivität:
80.42%
Max deposit load:
88.39%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
19.78
Long-Positionen:
237 (8.84%)
Short-Positionen:
2 445 (91.16%)
Profit-Faktor:
20.53
Mathematische Gewinnerwartung:
13.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-458.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-12.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 627.46 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.34%
Jahresprognose:
16.27%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 811.92 USD (4.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.76% (1 811.92 USD)
Kapital:
78.09% (13 104.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD. 2682
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD. 36K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD. 276K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +105.03 USD
Schlechtester Trade: -1 627 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1632
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24 217.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PRC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 08:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 14:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 06:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 00:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 02:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 13:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 09:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 00:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
