- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 459
Profit Trade:
2 457 (99.91%)
Loss Trade:
2 (0.08%)
Best Trade:
105.03 USD
Worst Trade:
-10.73 USD
Profitto lordo:
34 895.19 USD (253 577 pips)
Perdita lorda:
-12.45 USD (199 pips)
Vincite massime consecutive:
1523 (22 854.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 854.87 USD (1523)
Indice di Sharpe:
1.48
Attività di trading:
78.42%
Massimo carico di deposito:
88.39%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2801.83
Long Trade:
235 (9.56%)
Short Trade:
2 224 (90.44%)
Fattore di profitto:
2802.83
Profitto previsto:
14.19 USD
Profitto medio:
14.20 USD
Perdita media:
-6.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.45 USD (2)
Crescita mensile:
1.02%
Previsione annuale:
12.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.45 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.07% (12.45 USD)
Per equità:
78.09% (13 104.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD.
|2459
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD.
|35K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD.
|254K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +105.03 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 1523
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22 854.87 USD
Massima perdita consecutiva: -12.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PRC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
