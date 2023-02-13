SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Crazy AUDNZD
Li Mingwang

Crazy AUDNZD

Li Mingwang
0 recensioni
Affidabilità
142 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 968%
PRC-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 459
Profit Trade:
2 457 (99.91%)
Loss Trade:
2 (0.08%)
Best Trade:
105.03 USD
Worst Trade:
-10.73 USD
Profitto lordo:
34 895.19 USD (253 577 pips)
Perdita lorda:
-12.45 USD (199 pips)
Vincite massime consecutive:
1523 (22 854.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 854.87 USD (1523)
Indice di Sharpe:
1.48
Attività di trading:
78.42%
Massimo carico di deposito:
88.39%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2801.83
Long Trade:
235 (9.56%)
Short Trade:
2 224 (90.44%)
Fattore di profitto:
2802.83
Profitto previsto:
14.19 USD
Profitto medio:
14.20 USD
Perdita media:
-6.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.45 USD (2)
Crescita mensile:
1.02%
Previsione annuale:
12.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.45 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.07% (12.45 USD)
Per equità:
78.09% (13 104.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD. 2459
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD. 35K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD. 254K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +105.03 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 1523
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22 854.87 USD
Massima perdita consecutiva: -12.45 USD

2025.09.26 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.19 02:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 12:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 06:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
