Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 46167654

Wijanarko Putro Santoso
0 comentários
Confiabilidade
169 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 247%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 697
Negociações com lucro:
1 172 (69.06%)
Negociações com perda:
525 (30.94%)
Melhor negociação:
484.98 USD
Pior negociação:
-128.58 USD
Lucro bruto:
12 408.59 USD (1 018 860 pips)
Perda bruta:
-4 691.33 USD (564 263 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (71.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
952.99 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
95.34%
Depósito máximo carregado:
9.67%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
13.62
Negociações longas:
1 100 (64.82%)
Negociações curtas:
597 (35.18%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
4.55 USD
Lucro médio:
10.59 USD
Perda média:
-8.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-566.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-566.66 USD (7)
Crescimento mensal:
10.91%
Previsão anual:
132.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.40 USD
Máximo:
566.66 USD (6.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.64% (566.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.55% (1 185.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSDmicro 1100
GOLDmicro 597
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSDmicro 3.6K
GOLDmicro 4.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSDmicro 36K
GOLDmicro 419K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +484.98 USD
Pior negociação: -129 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +71.30 USD
Máxima perda consecutiva: -566.66 USD

Sem dados

NS TRADE | Ternak Akun — EA Portfolio Framework

This account operates using a multi-EA portfolio system under the Ternak Akun framework.

Instead of relying on a single Expert Advisor, the system distributes exposure across multiple EAs, each designed with:

  • Different logic and execution behavior

  • Independent risk parameters

  • Specific market condition responses

The objective is portfolio-level stability, not individual EA perfection.

System Structure

  • Multi-strategy EA deployment

  • Risk segmented per EA & setup

  • Exposure managed at portfolio level

  • Floating drawdown is expected and monitored

  • Capital preservation comes first

This is not a single-EA setup chasing short-term results.
This is a structured EA portfolio designed to operate across market cycles.

Consistency is a process.
Longevity is the goal.

Connect
Instagram: https://www.instagram.com/narko.santoso/
Linktree: https://linktr.ee/nstrade

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
NS eP v3 46167654
30 USD por mês
247%
0
0
USD
12K
USD
169
100%
1 697
69%
95%
2.64
4.55
USD
31%
1:500
Copiar

