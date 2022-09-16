- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 507
Kârla kapanan işlemler:
1 176 (78.03%)
Zararla kapanan işlemler:
331 (21.96%)
En iyi işlem:
262.39 USD
En kötü işlem:
-49.25 USD
Brüt kâr:
4 822.73 USD (189 783 pips)
Brüt zarar:
-2 316.83 USD (159 194 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (85.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
320.52 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.27%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.29
Alış işlemleri:
795 (52.75%)
Satış işlemleri:
712 (47.25%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
4.10 USD
Ortalama zarar:
-7.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-221.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-221.89 USD (6)
Aylık büyüme:
2.06%
Yıllık tahmin:
25.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.85 USD
Maksimum:
221.89 USD (4.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.81% (112.92 USD)
Varlığa göre:
60.08% (733.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1507
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDmicro
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDmicro
|31K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +262.39 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +85.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -221.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
