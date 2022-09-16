- 成長
トレード:
1 568
利益トレード:
1 221 (77.86%)
損失トレード:
347 (22.13%)
ベストトレード:
262.39 USD
最悪のトレード:
-49.25 USD
総利益:
4 900.11 USD (197 196 pips)
総損失:
-2 353.15 USD (165 952 pips)
最大連続の勝ち:
38 (85.04 USD)
最大連続利益:
320.52 USD (5)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
23.27%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
11.48
長いトレード:
824 (52.55%)
短いトレード:
744 (47.45%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
1.62 USD
平均利益:
4.01 USD
平均損失:
-6.78 USD
最大連続の負け:
6 (-221.89 USD)
最大連続損失:
-221.89 USD (6)
月間成長:
2.78%
年間予想:
33.68%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.85 USD
最大の:
221.89 USD (4.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.81% (112.92 USD)
エクイティによる:
60.08% (733.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1568
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSDmicro
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSDmicro
|31K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +262.39 USD
最悪のトレード: -49 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +85.04 USD
最大連続損失: -221.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 23"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
