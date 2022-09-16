SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NS lazyPRO 24144270
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 24144270

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
188 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 180%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 568
Gewinntrades:
1 221 (77.86%)
Verlusttrades:
347 (22.13%)
Bester Trade:
262.39 USD
Schlechtester Trade:
-49.25 USD
Bruttoprofit:
4 900.11 USD (197 196 pips)
Bruttoverlust:
-2 353.15 USD (165 952 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (85.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
320.52 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
23.27%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
11.48
Long-Positionen:
824 (52.55%)
Short-Positionen:
744 (47.45%)
Profit-Faktor:
2.08
Mathematische Gewinnerwartung:
1.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-221.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-221.89 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.78%
Jahresprognose:
33.68%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.85 USD
Maximaler:
221.89 USD (4.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.81% (112.92 USD)
Kapital:
60.08% (733.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSDmicro 1568
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSDmicro 2.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSDmicro 31K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +262.39 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +85.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -221.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 23" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


Keine Bewertungen
2026.01.13 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 00:59
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.20 21:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 18:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 05:38
No swaps are charged on the signal account
