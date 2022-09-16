- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 568
Gewinntrades:
1 221 (77.86%)
Verlusttrades:
347 (22.13%)
Bester Trade:
262.39 USD
Schlechtester Trade:
-49.25 USD
Bruttoprofit:
4 900.11 USD (197 196 pips)
Bruttoverlust:
-2 353.15 USD (165 952 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (85.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
320.52 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
23.27%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
11.48
Long-Positionen:
824 (52.55%)
Short-Positionen:
744 (47.45%)
Profit-Faktor:
2.08
Mathematische Gewinnerwartung:
1.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-221.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-221.89 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.78%
Jahresprognose:
33.68%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.85 USD
Maximaler:
221.89 USD (4.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.81% (112.92 USD)
Kapital:
60.08% (733.67 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1568
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSDmicro
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSDmicro
|31K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +262.39 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +85.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -221.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 23" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
180%
0
0
USD
USD
507
USD
USD
188
99%
1 568
77%
100%
2.08
1.62
USD
USD
60%
1:500