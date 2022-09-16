- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 568
Negociações com lucro:
1 221 (77.86%)
Negociações com perda:
347 (22.13%)
Melhor negociação:
262.39 USD
Pior negociação:
-49.25 USD
Lucro bruto:
4 900.11 USD (197 196 pips)
Perda bruta:
-2 353.15 USD (165 952 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (85.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
320.52 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
23.27%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.48
Negociações longas:
824 (52.55%)
Negociações curtas:
744 (47.45%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
1.62 USD
Lucro médio:
4.01 USD
Perda média:
-6.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-221.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-221.89 USD (6)
Crescimento mensal:
2.78%
Previsão anual:
33.68%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.85 USD
Máximo:
221.89 USD (4.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.81% (112.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.08% (733.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1568
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSDmicro
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSDmicro
|31K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +262.39 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +85.04 USD
Máxima perda consecutiva: -221.89 USD
