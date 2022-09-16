- 자본
- 축소
트레이드:
1 568
이익 거래:
1 221 (77.86%)
손실 거래:
347 (22.13%)
최고의 거래:
262.39 USD
최악의 거래:
-49.25 USD
총 수익:
4 900.11 USD (197 196 pips)
총 손실:
-2 353.15 USD (165 952 pips)
연속 최대 이익:
38 (85.04 USD)
연속 최대 이익:
320.52 USD (5)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
23.27%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
11.48
롱(주식매수):
824 (52.55%)
숏(주식차입매도):
744 (47.45%)
수익 요인:
2.08
기대수익:
1.62 USD
평균 이익:
4.01 USD
평균 손실:
-6.78 USD
연속 최대 손실:
6 (-221.89 USD)
연속 최대 손실:
-221.89 USD (6)
월별 성장률:
2.78%
연간 예측:
33.68%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.85 USD
최대한의:
221.89 USD (4.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.81% (112.92 USD)
자본금별:
60.08% (733.67 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1568
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSDmicro
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSDmicro
|31K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +262.39 USD
최악의 거래: -49 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +85.04 USD
연속 최대 손실: -221.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 23"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
