Всего трейдов:
1 568
Прибыльных трейдов:
1 221 (77.86%)
Убыточных трейдов:
347 (22.13%)
Лучший трейд:
262.39 USD
Худший трейд:
-49.25 USD
Общая прибыль:
4 900.11 USD (197 196 pips)
Общий убыток:
-2 353.15 USD (165 952 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (85.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
320.52 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
23.27%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.48
Длинных трейдов:
824 (52.55%)
Коротких трейдов:
744 (47.45%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
1.62 USD
Средняя прибыль:
4.01 USD
Средний убыток:
-6.78 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-221.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-221.89 USD (6)
Прирост в месяц:
2.78%
Годовой прогноз:
33.68%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.85 USD
Максимальная:
221.89 USD (4.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.81% (112.92 USD)
По эквити:
60.08% (733.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1568
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDmicro
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDmicro
|31K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +262.39 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +85.04 USD
Макс. убыток в серии: -221.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
180%
0
0
USD
USD
507
USD
USD
188
99%
1 568
77%
100%
2.08
1.62
USD
USD
60%
1:500