Total de Trades:
1 568
Transacciones Rentables:
1 221 (77.86%)
Transacciones Irrentables:
347 (22.13%)
Mejor transacción:
262.39 USD
Peor transacción:
-49.25 USD
Beneficio Bruto:
4 900.11 USD (197 196 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 353.15 USD (165 952 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (85.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
320.52 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
23.27%
Último trade:
46 minutos
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
11.48
Transacciones Largas:
824 (52.55%)
Transacciones Cortas:
744 (47.45%)
Factor de Beneficio:
2.08
Beneficio Esperado:
1.62 USD
Beneficio medio:
4.01 USD
Pérdidas medias:
-6.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-221.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-221.89 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.78%
Pronóstico anual:
33.68%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.85 USD
Máxima:
221.89 USD (4.37%)
Reducción relativa:
De balance:
10.81% (112.92 USD)
De fondos:
60.08% (733.67 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1568
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSDmicro
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSDmicro
|31K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +262.39 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +85.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -221.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 23" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
No hay comentarios
