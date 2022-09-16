- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 507
Profit Trade:
1 176 (78.03%)
Loss Trade:
331 (21.96%)
Best Trade:
262.39 USD
Worst Trade:
-49.25 USD
Profitto lordo:
4 822.73 USD (189 783 pips)
Perdita lorda:
-2 316.83 USD (159 194 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (85.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
320.52 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.29
Long Trade:
795 (52.75%)
Short Trade:
712 (47.25%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
4.10 USD
Perdita media:
-7.00 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-221.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-221.89 USD (6)
Crescita mensile:
2.06%
Previsione annuale:
25.04%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.85 USD
Massimale:
221.89 USD (4.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.81% (112.92 USD)
Per equità:
60.08% (733.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1507
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDmicro
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDmicro
|31K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
159%
0
0
USD
USD
616
USD
USD
172
99%
1 507
78%
100%
2.08
1.66
USD
USD
60%
1:500