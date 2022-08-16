SegnaliSezioni
Dua Yong Rew

MOE FM

Dua Yong Rew
0 recensioni
Affidabilità
164 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 85%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 133
Profit Trade:
1 602 (75.10%)
Loss Trade:
531 (24.89%)
Best Trade:
89.04 SGD
Worst Trade:
-111.97 SGD
Profitto lordo:
16 042.20 SGD (95 675 pips)
Perdita lorda:
-15 329.53 SGD (81 223 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (413.21 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
413.21 SGD (52)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
14.77%
Massimo carico di deposito:
24.67%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.56
Long Trade:
990 (46.41%)
Short Trade:
1 143 (53.59%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.33 SGD
Profitto medio:
10.01 SGD
Perdita media:
-28.87 SGD
Massime perdite consecutive:
7 (-167.43 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-369.46 SGD (6)
Crescita mensile:
-9.94%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.32 SGD
Massimale:
1 275.36 SGD (65.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.13% (1 273.51 SGD)
Per equità:
8.02% (168.06 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 774
USDJPY 239
GBPUSD 155
GBPJPY 153
AUDJPY 151
EURCAD 130
EURAUD 114
EURGBP 113
USDCAD 101
CHFSGD 70
AUDCAD 32
AUDUSD 26
AUDNZD 21
USDCHF 16
CADJPY 8
USDSGD 6
GBPCAD 5
NZDUSD 3
EURJPY 3
AUDCHF 2
NZDJPY 2
GBPAUD 2
NZDCAD 2
GBPCHF 2
EURCHF 1
SGDJPY 1
CHFJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 91
USDJPY 313
GBPUSD 25
GBPJPY 365
AUDJPY 34
EURCAD 150
EURAUD 15
EURGBP -33
USDCAD -91
CHFSGD -44
AUDCAD -114
AUDUSD -4
AUDNZD -7
USDCHF -86
CADJPY -3
USDSGD -15
GBPCAD -22
NZDUSD -4
EURJPY -3
AUDCHF 0
NZDJPY -3
GBPAUD 7
NZDCAD -17
GBPCHF 7
EURCHF -3
SGDJPY 1
CHFJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6.4K
USDJPY 4.1K
GBPUSD 629
GBPJPY 3K
AUDJPY 1.1K
EURCAD 1.5K
EURAUD -219
EURGBP -1
USDCAD 451
CHFSGD 268
AUDCAD -684
AUDUSD -133
AUDNZD -320
USDCHF -457
CADJPY -188
USDSGD -283
GBPCAD -313
NZDUSD -154
EURJPY -154
AUDCHF 24
NZDJPY -156
GBPAUD 123
NZDCAD -119
GBPCHF 42
EURCHF -150
SGDJPY 46
CHFJPY 11
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.04 SGD
Worst Trade: -112 SGD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +413.21 SGD
Massima perdita consecutiva: -167.43 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
2.06 × 1171
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 163
ICMarketsSC-MT5-4
2.50 × 263
GOMarketsMU-Live
2.55 × 11
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.70 × 23
FPMarketsLLC-Live
2.71 × 17
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Exness-MT5Real7
3.56 × 9
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Tickmill-Live
4.00 × 25
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
RoboForex-ECN
4.22 × 1456
FusionMarkets-Live
4.41 × 12754
Headway-Real
4.50 × 2
Darwinex-Live
4.65 × 968
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
XM.COM-MT5
5.22 × 622
Valutrades-Live
5.30 × 10
Alpari-MT5
5.44 × 45
44 più
Mixture Of Expert

Recommended broker list, please refer to my profile

https://www.mql5.com/en/users/doshur


Join my telegram group for information https://t.me/stepperbo


Non ci sono recensioni
2025.09.11 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 12:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.18 20:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.13 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 00:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.06 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 02:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 23:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 23:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.21 00:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.25 04:42
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.13 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2023.04.12 09:07
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.84% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.17 15:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2022.08.16 16:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
