- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 133
Profit Trade:
1 602 (75.10%)
Loss Trade:
531 (24.89%)
Best Trade:
89.04 SGD
Worst Trade:
-111.97 SGD
Profitto lordo:
16 042.20 SGD (95 675 pips)
Perdita lorda:
-15 329.53 SGD (81 223 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (413.21 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
413.21 SGD (52)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
14.77%
Massimo carico di deposito:
24.67%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.56
Long Trade:
990 (46.41%)
Short Trade:
1 143 (53.59%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.33 SGD
Profitto medio:
10.01 SGD
Perdita media:
-28.87 SGD
Massime perdite consecutive:
7 (-167.43 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-369.46 SGD (6)
Crescita mensile:
-9.94%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.32 SGD
Massimale:
1 275.36 SGD (65.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.13% (1 273.51 SGD)
Per equità:
8.02% (168.06 SGD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|774
|USDJPY
|239
|GBPUSD
|155
|GBPJPY
|153
|AUDJPY
|151
|EURCAD
|130
|EURAUD
|114
|EURGBP
|113
|USDCAD
|101
|CHFSGD
|70
|AUDCAD
|32
|AUDUSD
|26
|AUDNZD
|21
|USDCHF
|16
|CADJPY
|8
|USDSGD
|6
|GBPCAD
|5
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|1
|SGDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|91
|USDJPY
|313
|GBPUSD
|25
|GBPJPY
|365
|AUDJPY
|34
|EURCAD
|150
|EURAUD
|15
|EURGBP
|-33
|USDCAD
|-91
|CHFSGD
|-44
|AUDCAD
|-114
|AUDUSD
|-4
|AUDNZD
|-7
|USDCHF
|-86
|CADJPY
|-3
|USDSGD
|-15
|GBPCAD
|-22
|NZDUSD
|-4
|EURJPY
|-3
|AUDCHF
|0
|NZDJPY
|-3
|GBPAUD
|7
|NZDCAD
|-17
|GBPCHF
|7
|EURCHF
|-3
|SGDJPY
|1
|CHFJPY
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.4K
|USDJPY
|4.1K
|GBPUSD
|629
|GBPJPY
|3K
|AUDJPY
|1.1K
|EURCAD
|1.5K
|EURAUD
|-219
|EURGBP
|-1
|USDCAD
|451
|CHFSGD
|268
|AUDCAD
|-684
|AUDUSD
|-133
|AUDNZD
|-320
|USDCHF
|-457
|CADJPY
|-188
|USDSGD
|-283
|GBPCAD
|-313
|NZDUSD
|-154
|EURJPY
|-154
|AUDCHF
|24
|NZDJPY
|-156
|GBPAUD
|123
|NZDCAD
|-119
|GBPCHF
|42
|EURCHF
|-150
|SGDJPY
|46
|CHFJPY
|11
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.04 SGD
Worst Trade: -112 SGD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +413.21 SGD
Massima perdita consecutiva: -167.43 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.06 × 1171
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 163
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.50 × 263
|
GOMarketsMU-Live
|2.55 × 11
|
Exness-MT5Real12
|2.57 × 14
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.70 × 23
|
FPMarketsLLC-Live
|2.71 × 17
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|3.56 × 9
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
|
Tickmill-Live
|4.00 × 25
|
JunoMarkets-Server
|4.20 × 5
|
RoboForex-ECN
|4.22 × 1456
|
FusionMarkets-Live
|4.41 × 12754
|
Headway-Real
|4.50 × 2
|
Darwinex-Live
|4.65 × 968
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.10 × 20
|
XM.COM-MT5
|5.22 × 622
|
Valutrades-Live
|5.30 × 10
|
Alpari-MT5
|5.44 × 45
Mixture Of Expert
Recommended broker list, please refer to my profile
https://www.mql5.com/en/users/doshur
Join my telegram group for information https://t.me/stepperbo
