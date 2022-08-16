SignauxSections
Dua Yong Rew

MOE FM

Dua Yong Rew
0 avis
Fiabilité
164 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 84%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 132
Bénéfice trades:
1 601 (75.09%)
Perte trades:
531 (24.91%)
Meilleure transaction:
89.04 SGD
Pire transaction:
-111.97 SGD
Bénéfice brut:
16 034.92 SGD (95 647 pips)
Perte brute:
-15 328.85 SGD (81 223 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (413.21 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
413.21 SGD (52)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
15.78%
Charge de dépôt maximale:
24.67%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.55
Longs trades:
990 (46.44%)
Courts trades:
1 142 (53.56%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.33 SGD
Bénéfice moyen:
10.02 SGD
Perte moyenne:
-28.87 SGD
Pertes consécutives maximales:
7 (-167.43 SGD)
Perte consécutive maximale:
-369.46 SGD (6)
Croissance mensuelle:
-9.73%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.32 SGD
Maximal:
1 275.36 SGD (65.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.13% (1 273.51 SGD)
Par fonds propres:
8.02% (168.06 SGD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 773
USDJPY 239
GBPUSD 155
GBPJPY 153
AUDJPY 151
EURCAD 130
EURAUD 114
EURGBP 113
USDCAD 101
CHFSGD 70
AUDCAD 32
AUDUSD 26
AUDNZD 21
USDCHF 16
CADJPY 8
USDSGD 6
GBPCAD 5
NZDUSD 3
EURJPY 3
AUDCHF 2
NZDJPY 2
GBPAUD 2
NZDCAD 2
GBPCHF 2
EURCHF 1
SGDJPY 1
CHFJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 85
USDJPY 313
GBPUSD 25
GBPJPY 365
AUDJPY 34
EURCAD 150
EURAUD 15
EURGBP -33
USDCAD -91
CHFSGD -44
AUDCAD -114
AUDUSD -4
AUDNZD -7
USDCHF -86
CADJPY -3
USDSGD -15
GBPCAD -22
NZDUSD -4
EURJPY -3
AUDCHF 0
NZDJPY -3
GBPAUD 7
NZDCAD -17
GBPCHF 7
EURCHF -3
SGDJPY 1
CHFJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6.4K
USDJPY 4.1K
GBPUSD 629
GBPJPY 3K
AUDJPY 1.1K
EURCAD 1.5K
EURAUD -219
EURGBP -1
USDCAD 451
CHFSGD 268
AUDCAD -684
AUDUSD -133
AUDNZD -320
USDCHF -457
CADJPY -188
USDSGD -283
GBPCAD -313
NZDUSD -154
EURJPY -154
AUDCHF 24
NZDJPY -156
GBPAUD 123
NZDCAD -119
GBPCHF 42
EURCHF -150
SGDJPY 46
CHFJPY 11
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.04 SGD
Pire transaction: -112 SGD
Gains consécutifs maximales: 52
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +413.21 SGD
Perte consécutive maximale: -167.43 SGD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Mixture Of Expert

Recommended broker list, please refer to my profile

https://www.mql5.com/en/users/doshur


Join my telegram group for information https://t.me/stepperbo


Aucun avis
2025.09.11 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 12:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.18 20:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.13 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 00:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.06 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 02:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 23:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 23:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.21 00:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.25 04:42
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.13 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2023.04.12 09:07
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.84% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.17 15:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2022.08.16 16:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MOE FM
30 USD par mois
84%
0
0
USD
2.1K
SGD
164
99%
2 132
75%
16%
1.04
0.33
SGD
40%
1:500
