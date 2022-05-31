- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 547
Kârla kapanan işlemler:
2 200 (86.37%)
Zararla kapanan işlemler:
347 (13.62%)
En iyi işlem:
29 606.00 JPY
En kötü işlem:
-466 204.00 JPY
Brüt kâr:
6 664 707.00 JPY (592 002 pips)
Brüt zarar:
-3 417 265.00 JPY (262 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
193 (491 153.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
596 469.00 JPY (174)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
87.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
4.93
Alış işlemleri:
1 516 (59.52%)
Satış işlemleri:
1 031 (40.48%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1 275.01 JPY
Ortalama kâr:
3 029.41 JPY
Ortalama zarar:
-9 848.03 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-141 827.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-612 421.00 JPY (2)
Aylık büyüme:
2.41%
Yıllık tahmin:
30.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12 186.00 JPY
Maksimum:
659 149.00 JPY (16.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.54% (568 170.00 JPY)
Varlığa göre:
73.68% (5 685 482.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|633
|USDJPY
|564
|GBPNZD
|217
|EURUSD
|191
|EURNZD
|182
|GBPJPY
|156
|AUDUSD
|156
|EURAUD
|76
|GBPCHF
|62
|GBPAUD
|53
|GBPCAD
|45
|CHFJPY
|32
|NZDUSD
|30
|CADJPY
|30
|USDCAD
|28
|EURCAD
|24
|EURCHF
|19
|CADCHF
|17
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|5
|NZDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|2
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|7.1K
|USDJPY
|-5K
|GBPNZD
|5.5K
|EURUSD
|2.6K
|EURNZD
|2.4K
|GBPJPY
|1.9K
|AUDUSD
|3.1K
|EURAUD
|1.9K
|GBPCHF
|2.6K
|GBPAUD
|968
|GBPCAD
|759
|CHFJPY
|793
|NZDUSD
|705
|CADJPY
|460
|USDCAD
|345
|EURCAD
|242
|EURCHF
|790
|CADCHF
|479
|AUDNZD
|368
|AUDCAD
|81
|USDCHF
|75
|NZDCAD
|77
|AUDJPY
|141
|EURJPY
|77
|EURGBP
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|60K
|USDJPY
|6.9K
|GBPNZD
|73K
|EURUSD
|22K
|EURNZD
|26K
|GBPJPY
|16K
|AUDUSD
|28K
|EURAUD
|24K
|GBPCHF
|8.2K
|GBPAUD
|11K
|GBPCAD
|11K
|CHFJPY
|8.8K
|NZDUSD
|6.2K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|6.2K
|EURCAD
|9K
|EURCHF
|-3.7K
|CADCHF
|2.9K
|AUDNZD
|5K
|AUDCAD
|984
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|862
|AUDJPY
|1.7K
|EURJPY
|963
|EURGBP
|202
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29 606.00 JPY
En kötü işlem: -466 204 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 174
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +491 153.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -141 827.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-Japan MT5 Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
