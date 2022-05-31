SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hiace0403
Roberto Jo Hirano Junior

Hiace0403

Roberto Jo Hirano Junior
0 inceleme
Güvenilirlik
175 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 70%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 547
Kârla kapanan işlemler:
2 200 (86.37%)
Zararla kapanan işlemler:
347 (13.62%)
En iyi işlem:
29 606.00 JPY
En kötü işlem:
-466 204.00 JPY
Brüt kâr:
6 664 707.00 JPY (592 002 pips)
Brüt zarar:
-3 417 265.00 JPY (262 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
193 (491 153.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
596 469.00 JPY (174)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
87.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
4.93
Alış işlemleri:
1 516 (59.52%)
Satış işlemleri:
1 031 (40.48%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1 275.01 JPY
Ortalama kâr:
3 029.41 JPY
Ortalama zarar:
-9 848.03 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-141 827.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-612 421.00 JPY (2)
Aylık büyüme:
2.41%
Yıllık tahmin:
30.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12 186.00 JPY
Maksimum:
659 149.00 JPY (16.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.54% (568 170.00 JPY)
Varlığa göre:
73.68% (5 685 482.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 633
USDJPY 564
GBPNZD 217
EURUSD 191
EURNZD 182
GBPJPY 156
AUDUSD 156
EURAUD 76
GBPCHF 62
GBPAUD 53
GBPCAD 45
CHFJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 30
USDCAD 28
EURCAD 24
EURCHF 19
CADCHF 17
AUDNZD 10
AUDCAD 8
USDCHF 5
NZDCAD 3
AUDJPY 3
EURJPY 2
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 7.1K
USDJPY -5K
GBPNZD 5.5K
EURUSD 2.6K
EURNZD 2.4K
GBPJPY 1.9K
AUDUSD 3.1K
EURAUD 1.9K
GBPCHF 2.6K
GBPAUD 968
GBPCAD 759
CHFJPY 793
NZDUSD 705
CADJPY 460
USDCAD 345
EURCAD 242
EURCHF 790
CADCHF 479
AUDNZD 368
AUDCAD 81
USDCHF 75
NZDCAD 77
AUDJPY 141
EURJPY 77
EURGBP 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 60K
USDJPY 6.9K
GBPNZD 73K
EURUSD 22K
EURNZD 26K
GBPJPY 16K
AUDUSD 28K
EURAUD 24K
GBPCHF 8.2K
GBPAUD 11K
GBPCAD 11K
CHFJPY 8.8K
NZDUSD 6.2K
CADJPY 4.9K
USDCAD 6.2K
EURCAD 9K
EURCHF -3.7K
CADCHF 2.9K
AUDNZD 5K
AUDCAD 984
USDCHF 507
NZDCAD 862
AUDJPY 1.7K
EURJPY 963
EURGBP 202
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29 606.00 JPY
En kötü işlem: -466 204 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 174
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +491 153.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -141 827.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-Japan MT5 Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.27 21:08
No swaps are charged on the signal account
2025.01.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.02 00:17
No swaps are charged on the signal account
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.18 22:03
No swaps are charged on the signal account
2024.01.02 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.24 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.13 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.22 08:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.05.19 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.05.18 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.05.18 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.05.18 18:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol