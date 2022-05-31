- Прирост
Всего трейдов:
2 600
Прибыльных трейдов:
2 243 (86.26%)
Убыточных трейдов:
357 (13.73%)
Лучший трейд:
29 606.00 JPY
Худший трейд:
-466 204.00 JPY
Общая прибыль:
6 873 207.00 JPY (606 969 pips)
Общий убыток:
-3 449 604.00 JPY (278 596 pips)
Макс. серия выигрышей:
193 (491 153.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
596 469.00 JPY (174)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
87.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
5.19
Длинных трейдов:
1 549 (59.58%)
Коротких трейдов:
1 051 (40.42%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
1 316.77 JPY
Средняя прибыль:
3 064.29 JPY
Средний убыток:
-9 662.76 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-141 827.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-612 421.00 JPY (2)
Прирост в месяц:
0.32%
Годовой прогноз:
6.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12 186.00 JPY
Максимальная:
659 149.00 JPY (16.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.54% (568 170.00 JPY)
По эквити:
81.48% (6 398 102.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|634
|USDJPY
|611
|GBPNZD
|217
|EURUSD
|191
|EURNZD
|182
|GBPJPY
|160
|AUDUSD
|157
|EURAUD
|76
|GBPCHF
|62
|GBPAUD
|53
|GBPCAD
|45
|CHFJPY
|32
|NZDUSD
|30
|CADJPY
|30
|USDCAD
|28
|EURCAD
|24
|EURCHF
|19
|CADCHF
|17
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|5
|NZDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|2
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|7.1K
|USDJPY
|-3.7K
|GBPNZD
|5.5K
|EURUSD
|2.6K
|EURNZD
|2.4K
|GBPJPY
|2.1K
|AUDUSD
|3.1K
|EURAUD
|1.9K
|GBPCHF
|2.6K
|GBPAUD
|968
|GBPCAD
|759
|CHFJPY
|793
|NZDUSD
|705
|CADJPY
|460
|USDCAD
|345
|EURCAD
|242
|EURCHF
|790
|CADCHF
|479
|AUDNZD
|368
|AUDCAD
|81
|USDCHF
|75
|NZDCAD
|77
|AUDJPY
|141
|EURJPY
|77
|EURGBP
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|60K
|USDJPY
|2.7K
|GBPNZD
|73K
|EURUSD
|22K
|EURNZD
|26K
|GBPJPY
|19K
|AUDUSD
|28K
|EURAUD
|24K
|GBPCHF
|8.2K
|GBPAUD
|11K
|GBPCAD
|11K
|CHFJPY
|8.8K
|NZDUSD
|6.2K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|6.2K
|EURCAD
|9K
|EURCHF
|-3.7K
|CADCHF
|2.9K
|AUDNZD
|5K
|AUDCAD
|984
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|862
|AUDJPY
|1.7K
|EURJPY
|963
|EURGBP
|202
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29 606.00 JPY
Худший трейд: -466 204 JPY
Макс. серия выигрышей: 174
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +491 153.00 JPY
Макс. убыток в серии: -141 827.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-Japan MT5 Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
