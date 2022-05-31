СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Hiace0403
Roberto Jo Hirano Junior

Hiace0403

Roberto Jo Hirano Junior
0 отзывов
Надежность
186 недель
0 / 0 USD
прирост с 2022 74%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 600
Прибыльных трейдов:
2 243 (86.26%)
Убыточных трейдов:
357 (13.73%)
Лучший трейд:
29 606.00 JPY
Худший трейд:
-466 204.00 JPY
Общая прибыль:
6 873 207.00 JPY (606 969 pips)
Общий убыток:
-3 449 604.00 JPY (278 596 pips)
Макс. серия выигрышей:
193 (491 153.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
596 469.00 JPY (174)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
87.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
5.19
Длинных трейдов:
1 549 (59.58%)
Коротких трейдов:
1 051 (40.42%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
1 316.77 JPY
Средняя прибыль:
3 064.29 JPY
Средний убыток:
-9 662.76 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-141 827.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-612 421.00 JPY (2)
Прирост в месяц:
0.32%
Годовой прогноз:
6.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12 186.00 JPY
Максимальная:
659 149.00 JPY (16.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.54% (568 170.00 JPY)
По эквити:
81.48% (6 398 102.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 634
USDJPY 611
GBPNZD 217
EURUSD 191
EURNZD 182
GBPJPY 160
AUDUSD 157
EURAUD 76
GBPCHF 62
GBPAUD 53
GBPCAD 45
CHFJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 30
USDCAD 28
EURCAD 24
EURCHF 19
CADCHF 17
AUDNZD 10
AUDCAD 8
USDCHF 5
NZDCAD 3
AUDJPY 3
EURJPY 2
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 7.1K
USDJPY -3.7K
GBPNZD 5.5K
EURUSD 2.6K
EURNZD 2.4K
GBPJPY 2.1K
AUDUSD 3.1K
EURAUD 1.9K
GBPCHF 2.6K
GBPAUD 968
GBPCAD 759
CHFJPY 793
NZDUSD 705
CADJPY 460
USDCAD 345
EURCAD 242
EURCHF 790
CADCHF 479
AUDNZD 368
AUDCAD 81
USDCHF 75
NZDCAD 77
AUDJPY 141
EURJPY 77
EURGBP 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 60K
USDJPY 2.7K
GBPNZD 73K
EURUSD 22K
EURNZD 26K
GBPJPY 19K
AUDUSD 28K
EURAUD 24K
GBPCHF 8.2K
GBPAUD 11K
GBPCAD 11K
CHFJPY 8.8K
NZDUSD 6.2K
CADJPY 4.9K
USDCAD 6.2K
EURCAD 9K
EURCHF -3.7K
CADCHF 2.9K
AUDNZD 5K
AUDCAD 984
USDCHF 507
NZDCAD 862
AUDJPY 1.7K
EURJPY 963
EURGBP 202
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29 606.00 JPY
Худший трейд: -466 204 JPY
Макс. серия выигрышей: 174
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +491 153.00 JPY
Макс. убыток в серии: -141 827.00 JPY

2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.27 21:08
No swaps are charged on the signal account
2025.01.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.02 00:17
No swaps are charged on the signal account
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.18 22:03
No swaps are charged on the signal account
2024.01.02 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.24 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.13 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
