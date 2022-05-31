シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hiace0403
Roberto Jo Hirano Junior

Hiace0403

Roberto Jo Hirano Junior
レビュー0件
信頼性
186週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2022 74%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 600
利益トレード:
2 243 (86.26%)
損失トレード:
357 (13.73%)
ベストトレード:
29 606.00 JPY
最悪のトレード:
-466 204.00 JPY
総利益:
6 873 207.00 JPY (606 969 pips)
総損失:
-3 449 604.00 JPY (278 596 pips)
最大連続の勝ち:
193 (491 153.00 JPY)
最大連続利益:
596 469.00 JPY (174)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
87.30%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
5.19
長いトレード:
1 549 (59.58%)
短いトレード:
1 051 (40.42%)
プロフィットファクター:
1.99
期待されたペイオフ:
1 316.77 JPY
平均利益:
3 064.29 JPY
平均損失:
-9 662.76 JPY
最大連続の負け:
5 (-141 827.00 JPY)
最大連続損失:
-612 421.00 JPY (2)
月間成長:
0.29%
年間予想:
6.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
12 186.00 JPY
最大の:
659 149.00 JPY (16.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.54% (568 170.00 JPY)
エクイティによる:
81.48% (6 398 102.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 634
USDJPY 611
GBPNZD 217
EURUSD 191
EURNZD 182
GBPJPY 160
AUDUSD 157
EURAUD 76
GBPCHF 62
GBPAUD 53
GBPCAD 45
CHFJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 30
USDCAD 28
EURCAD 24
EURCHF 19
CADCHF 17
AUDNZD 10
AUDCAD 8
USDCHF 5
NZDCAD 3
AUDJPY 3
EURJPY 2
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 7.1K
USDJPY -3.7K
GBPNZD 5.5K
EURUSD 2.6K
EURNZD 2.4K
GBPJPY 2.1K
AUDUSD 3.1K
EURAUD 1.9K
GBPCHF 2.6K
GBPAUD 968
GBPCAD 759
CHFJPY 793
NZDUSD 705
CADJPY 460
USDCAD 345
EURCAD 242
EURCHF 790
CADCHF 479
AUDNZD 368
AUDCAD 81
USDCHF 75
NZDCAD 77
AUDJPY 141
EURJPY 77
EURGBP 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 60K
USDJPY 2.7K
GBPNZD 73K
EURUSD 22K
EURNZD 26K
GBPJPY 19K
AUDUSD 28K
EURAUD 24K
GBPCHF 8.2K
GBPAUD 11K
GBPCAD 11K
CHFJPY 8.8K
NZDUSD 6.2K
CADJPY 4.9K
USDCAD 6.2K
EURCAD 9K
EURCHF -3.7K
CADCHF 2.9K
AUDNZD 5K
AUDCAD 984
USDCHF 507
NZDCAD 862
AUDJPY 1.7K
EURJPY 963
EURGBP 202
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +29 606.00 JPY
最悪のトレード: -466 204 JPY
最大連続の勝ち: 174
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +491 153.00 JPY
最大連続損失: -141 827.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-Japan MT5 Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.12 08:08
2025.12.12 08:08
2025.12.09 08:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
2025.03.31 11:57
2025.03.27 21:08
No swaps are charged on the signal account
2025.01.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.09 13:00
2024.08.09 13:00
2024.08.02 00:17
No swaps are charged on the signal account
2024.03.20 12:47
2024.03.20 12:47
2024.03.18 22:03
No swaps are charged on the signal account
2024.01.02 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.24 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.13 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
