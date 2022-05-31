- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 600
利益トレード:
2 243 (86.26%)
損失トレード:
357 (13.73%)
ベストトレード:
29 606.00 JPY
最悪のトレード:
-466 204.00 JPY
総利益:
6 873 207.00 JPY (606 969 pips)
総損失:
-3 449 604.00 JPY (278 596 pips)
最大連続の勝ち:
193 (491 153.00 JPY)
最大連続利益:
596 469.00 JPY (174)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
87.30%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
5.19
長いトレード:
1 549 (59.58%)
短いトレード:
1 051 (40.42%)
プロフィットファクター:
1.99
期待されたペイオフ:
1 316.77 JPY
平均利益:
3 064.29 JPY
平均損失:
-9 662.76 JPY
最大連続の負け:
5 (-141 827.00 JPY)
最大連続損失:
-612 421.00 JPY (2)
月間成長:
0.29%
年間予想:
6.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
12 186.00 JPY
最大の:
659 149.00 JPY (16.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.54% (568 170.00 JPY)
エクイティによる:
81.48% (6 398 102.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|634
|USDJPY
|611
|GBPNZD
|217
|EURUSD
|191
|EURNZD
|182
|GBPJPY
|160
|AUDUSD
|157
|EURAUD
|76
|GBPCHF
|62
|GBPAUD
|53
|GBPCAD
|45
|CHFJPY
|32
|NZDUSD
|30
|CADJPY
|30
|USDCAD
|28
|EURCAD
|24
|EURCHF
|19
|CADCHF
|17
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|5
|NZDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|2
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|7.1K
|USDJPY
|-3.7K
|GBPNZD
|5.5K
|EURUSD
|2.6K
|EURNZD
|2.4K
|GBPJPY
|2.1K
|AUDUSD
|3.1K
|EURAUD
|1.9K
|GBPCHF
|2.6K
|GBPAUD
|968
|GBPCAD
|759
|CHFJPY
|793
|NZDUSD
|705
|CADJPY
|460
|USDCAD
|345
|EURCAD
|242
|EURCHF
|790
|CADCHF
|479
|AUDNZD
|368
|AUDCAD
|81
|USDCHF
|75
|NZDCAD
|77
|AUDJPY
|141
|EURJPY
|77
|EURGBP
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|60K
|USDJPY
|2.7K
|GBPNZD
|73K
|EURUSD
|22K
|EURNZD
|26K
|GBPJPY
|19K
|AUDUSD
|28K
|EURAUD
|24K
|GBPCHF
|8.2K
|GBPAUD
|11K
|GBPCAD
|11K
|CHFJPY
|8.8K
|NZDUSD
|6.2K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|6.2K
|EURCAD
|9K
|EURCHF
|-3.7K
|CADCHF
|2.9K
|AUDNZD
|5K
|AUDCAD
|984
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|862
|AUDJPY
|1.7K
|EURJPY
|963
|EURGBP
|202
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +29 606.00 JPY
最悪のトレード: -466 204 JPY
最大連続の勝ち: 174
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +491 153.00 JPY
最大連続損失: -141 827.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-Japan MT5 Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし