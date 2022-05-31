SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Hiace0403
Roberto Jo Hirano Junior

Hiace0403

Roberto Jo Hirano Junior
0 avis
Fiabilité
174 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 70%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 546
Bénéfice trades:
2 199 (86.37%)
Perte trades:
347 (13.63%)
Meilleure transaction:
29 606.00 JPY
Pire transaction:
-466 204.00 JPY
Bénéfice brut:
6 659 100.00 JPY (591 625 pips)
Perte brute:
-3 417 265.00 JPY (262 310 pips)
Gains consécutifs maximales:
193 (491 153.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
596 469.00 JPY (174)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
87.30%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
4.92
Longs trades:
1 515 (59.51%)
Courts trades:
1 031 (40.49%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
1 273.31 JPY
Bénéfice moyen:
3 028.24 JPY
Perte moyenne:
-9 848.03 JPY
Pertes consécutives maximales:
5 (-141 827.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-612 421.00 JPY (2)
Croissance mensuelle:
2.45%
Prévision annuelle:
31.46%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12 186.00 JPY
Maximal:
659 149.00 JPY (16.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.54% (568 170.00 JPY)
Par fonds propres:
73.39% (5 659 492.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 632
USDJPY 564
GBPNZD 217
EURUSD 191
EURNZD 182
GBPJPY 156
AUDUSD 156
EURAUD 76
GBPCHF 62
GBPAUD 53
GBPCAD 45
CHFJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 30
USDCAD 28
EURCAD 24
EURCHF 19
CADCHF 17
AUDNZD 10
AUDCAD 8
USDCHF 5
NZDCAD 3
AUDJPY 3
EURJPY 2
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 7K
USDJPY -5K
GBPNZD 5.5K
EURUSD 2.6K
EURNZD 2.4K
GBPJPY 1.9K
AUDUSD 3.1K
EURAUD 1.9K
GBPCHF 2.6K
GBPAUD 968
GBPCAD 759
CHFJPY 793
NZDUSD 705
CADJPY 460
USDCAD 345
EURCAD 242
EURCHF 790
CADCHF 479
AUDNZD 368
AUDCAD 81
USDCHF 75
NZDCAD 77
AUDJPY 141
EURJPY 77
EURGBP 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 60K
USDJPY 6.9K
GBPNZD 73K
EURUSD 22K
EURNZD 26K
GBPJPY 16K
AUDUSD 28K
EURAUD 24K
GBPCHF 8.2K
GBPAUD 11K
GBPCAD 11K
CHFJPY 8.8K
NZDUSD 6.2K
CADJPY 4.9K
USDCAD 6.2K
EURCAD 9K
EURCHF -3.7K
CADCHF 2.9K
AUDNZD 5K
AUDCAD 984
USDCHF 507
NZDCAD 862
AUDJPY 1.7K
EURJPY 963
EURGBP 202
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29 606.00 JPY
Pire transaction: -466 204 JPY
Gains consécutifs maximales: 174
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +491 153.00 JPY
Perte consécutive maximale: -141 827.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-Japan MT5 Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.27 21:08
No swaps are charged on the signal account
2025.01.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.02 00:17
No swaps are charged on the signal account
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.18 22:03
No swaps are charged on the signal account
2024.01.02 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.24 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.13 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.22 08:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.05.19 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.05.18 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.05.18 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.05.18 18:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire