Trades:
2 546
Bénéfice trades:
2 199 (86.37%)
Perte trades:
347 (13.63%)
Meilleure transaction:
29 606.00 JPY
Pire transaction:
-466 204.00 JPY
Bénéfice brut:
6 659 100.00 JPY (591 625 pips)
Perte brute:
-3 417 265.00 JPY (262 310 pips)
Gains consécutifs maximales:
193 (491 153.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
596 469.00 JPY (174)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
87.30%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
4.92
Longs trades:
1 515 (59.51%)
Courts trades:
1 031 (40.49%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
1 273.31 JPY
Bénéfice moyen:
3 028.24 JPY
Perte moyenne:
-9 848.03 JPY
Pertes consécutives maximales:
5 (-141 827.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-612 421.00 JPY (2)
Croissance mensuelle:
2.45%
Prévision annuelle:
31.46%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12 186.00 JPY
Maximal:
659 149.00 JPY (16.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.54% (568 170.00 JPY)
Par fonds propres:
73.39% (5 659 492.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|632
|USDJPY
|564
|GBPNZD
|217
|EURUSD
|191
|EURNZD
|182
|GBPJPY
|156
|AUDUSD
|156
|EURAUD
|76
|GBPCHF
|62
|GBPAUD
|53
|GBPCAD
|45
|CHFJPY
|32
|NZDUSD
|30
|CADJPY
|30
|USDCAD
|28
|EURCAD
|24
|EURCHF
|19
|CADCHF
|17
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|5
|NZDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|2
|EURGBP
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|7K
|USDJPY
|-5K
|GBPNZD
|5.5K
|EURUSD
|2.6K
|EURNZD
|2.4K
|GBPJPY
|1.9K
|AUDUSD
|3.1K
|EURAUD
|1.9K
|GBPCHF
|2.6K
|GBPAUD
|968
|GBPCAD
|759
|CHFJPY
|793
|NZDUSD
|705
|CADJPY
|460
|USDCAD
|345
|EURCAD
|242
|EURCHF
|790
|CADCHF
|479
|AUDNZD
|368
|AUDCAD
|81
|USDCHF
|75
|NZDCAD
|77
|AUDJPY
|141
|EURJPY
|77
|EURGBP
|31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|60K
|USDJPY
|6.9K
|GBPNZD
|73K
|EURUSD
|22K
|EURNZD
|26K
|GBPJPY
|16K
|AUDUSD
|28K
|EURAUD
|24K
|GBPCHF
|8.2K
|GBPAUD
|11K
|GBPCAD
|11K
|CHFJPY
|8.8K
|NZDUSD
|6.2K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|6.2K
|EURCAD
|9K
|EURCHF
|-3.7K
|CADCHF
|2.9K
|AUDNZD
|5K
|AUDCAD
|984
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|862
|AUDJPY
|1.7K
|EURJPY
|963
|EURGBP
|202
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +29 606.00 JPY
Pire transaction: -466 204 JPY
Gains consécutifs maximales: 174
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +491 153.00 JPY
Perte consécutive maximale: -141 827.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-Japan MT5 Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
