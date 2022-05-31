- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 600
Gewinntrades:
2 243 (86.26%)
Verlusttrades:
357 (13.73%)
Bester Trade:
29 606.00 JPY
Schlechtester Trade:
-466 204.00 JPY
Bruttoprofit:
6 873 207.00 JPY (606 969 pips)
Bruttoverlust:
-3 449 604.00 JPY (278 596 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
193 (491 153.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
596 469.00 JPY (174)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
87.30%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
5.19
Long-Positionen:
1 549 (59.58%)
Short-Positionen:
1 051 (40.42%)
Profit-Faktor:
1.99
Mathematische Gewinnerwartung:
1 316.77 JPY
Durchschnittlicher Profit:
3 064.29 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-9 662.76 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-141 827.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-612 421.00 JPY (2)
Wachstum pro Monat :
0.29%
Jahresprognose:
6.07%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12 186.00 JPY
Maximaler:
659 149.00 JPY (16.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.54% (568 170.00 JPY)
Kapital:
81.48% (6 398 102.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|634
|USDJPY
|611
|GBPNZD
|217
|EURUSD
|191
|EURNZD
|182
|GBPJPY
|160
|AUDUSD
|157
|EURAUD
|76
|GBPCHF
|62
|GBPAUD
|53
|GBPCAD
|45
|CHFJPY
|32
|NZDUSD
|30
|CADJPY
|30
|USDCAD
|28
|EURCAD
|24
|EURCHF
|19
|CADCHF
|17
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|5
|NZDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|2
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|7.1K
|USDJPY
|-3.7K
|GBPNZD
|5.5K
|EURUSD
|2.6K
|EURNZD
|2.4K
|GBPJPY
|2.1K
|AUDUSD
|3.1K
|EURAUD
|1.9K
|GBPCHF
|2.6K
|GBPAUD
|968
|GBPCAD
|759
|CHFJPY
|793
|NZDUSD
|705
|CADJPY
|460
|USDCAD
|345
|EURCAD
|242
|EURCHF
|790
|CADCHF
|479
|AUDNZD
|368
|AUDCAD
|81
|USDCHF
|75
|NZDCAD
|77
|AUDJPY
|141
|EURJPY
|77
|EURGBP
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|60K
|USDJPY
|2.7K
|GBPNZD
|73K
|EURUSD
|22K
|EURNZD
|26K
|GBPJPY
|19K
|AUDUSD
|28K
|EURAUD
|24K
|GBPCHF
|8.2K
|GBPAUD
|11K
|GBPCAD
|11K
|CHFJPY
|8.8K
|NZDUSD
|6.2K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|6.2K
|EURCAD
|9K
|EURCHF
|-3.7K
|CADCHF
|2.9K
|AUDNZD
|5K
|AUDCAD
|984
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|862
|AUDJPY
|1.7K
|EURJPY
|963
|EURGBP
|202
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +29 606.00 JPY
Schlechtester Trade: -466 204 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 174
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +491 153.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -141 827.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-Japan MT5 Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
