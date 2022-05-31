SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Hiace0403
Roberto Jo Hirano Junior

Hiace0403

Roberto Jo Hirano Junior
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
186 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2022 74%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 600
Gewinntrades:
2 243 (86.26%)
Verlusttrades:
357 (13.73%)
Bester Trade:
29 606.00 JPY
Schlechtester Trade:
-466 204.00 JPY
Bruttoprofit:
6 873 207.00 JPY (606 969 pips)
Bruttoverlust:
-3 449 604.00 JPY (278 596 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
193 (491 153.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
596 469.00 JPY (174)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
87.30%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
5.19
Long-Positionen:
1 549 (59.58%)
Short-Positionen:
1 051 (40.42%)
Profit-Faktor:
1.99
Mathematische Gewinnerwartung:
1 316.77 JPY
Durchschnittlicher Profit:
3 064.29 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-9 662.76 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-141 827.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-612 421.00 JPY (2)
Wachstum pro Monat :
0.29%
Jahresprognose:
6.07%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12 186.00 JPY
Maximaler:
659 149.00 JPY (16.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.54% (568 170.00 JPY)
Kapital:
81.48% (6 398 102.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 634
USDJPY 611
GBPNZD 217
EURUSD 191
EURNZD 182
GBPJPY 160
AUDUSD 157
EURAUD 76
GBPCHF 62
GBPAUD 53
GBPCAD 45
CHFJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 30
USDCAD 28
EURCAD 24
EURCHF 19
CADCHF 17
AUDNZD 10
AUDCAD 8
USDCHF 5
NZDCAD 3
AUDJPY 3
EURJPY 2
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 7.1K
USDJPY -3.7K
GBPNZD 5.5K
EURUSD 2.6K
EURNZD 2.4K
GBPJPY 2.1K
AUDUSD 3.1K
EURAUD 1.9K
GBPCHF 2.6K
GBPAUD 968
GBPCAD 759
CHFJPY 793
NZDUSD 705
CADJPY 460
USDCAD 345
EURCAD 242
EURCHF 790
CADCHF 479
AUDNZD 368
AUDCAD 81
USDCHF 75
NZDCAD 77
AUDJPY 141
EURJPY 77
EURGBP 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 60K
USDJPY 2.7K
GBPNZD 73K
EURUSD 22K
EURNZD 26K
GBPJPY 19K
AUDUSD 28K
EURAUD 24K
GBPCHF 8.2K
GBPAUD 11K
GBPCAD 11K
CHFJPY 8.8K
NZDUSD 6.2K
CADJPY 4.9K
USDCAD 6.2K
EURCAD 9K
EURCHF -3.7K
CADCHF 2.9K
AUDNZD 5K
AUDCAD 984
USDCHF 507
NZDCAD 862
AUDJPY 1.7K
EURJPY 963
EURGBP 202
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +29 606.00 JPY
Schlechtester Trade: -466 204 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 174
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +491 153.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -141 827.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-Japan MT5 Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.27 21:08
No swaps are charged on the signal account
2025.01.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.02 00:17
No swaps are charged on the signal account
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.18 22:03
No swaps are charged on the signal account
2024.01.02 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.24 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.13 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
