Negociações:
2 600
Negociações com lucro:
2 243 (86.26%)
Negociações com perda:
357 (13.73%)
Melhor negociação:
29 606.00 JPY
Pior negociação:
-466 204.00 JPY
Lucro bruto:
6 873 207.00 JPY (606 969 pips)
Perda bruta:
-3 449 604.00 JPY (278 596 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
193 (491 153.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
596 469.00 JPY (174)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
87.30%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
5.19
Negociações longas:
1 549 (59.58%)
Negociações curtas:
1 051 (40.42%)
Fator de lucro:
1.99
Valor esperado:
1 316.77 JPY
Lucro médio:
3 064.29 JPY
Perda média:
-9 662.76 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-141 827.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-612 421.00 JPY (2)
Crescimento mensal:
0.31%
Previsão anual:
6.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12 186.00 JPY
Máximo:
659 149.00 JPY (16.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.54% (568 170.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
81.48% (6 398 102.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|634
|USDJPY
|611
|GBPNZD
|217
|EURUSD
|191
|EURNZD
|182
|GBPJPY
|160
|AUDUSD
|157
|EURAUD
|76
|GBPCHF
|62
|GBPAUD
|53
|GBPCAD
|45
|CHFJPY
|32
|NZDUSD
|30
|CADJPY
|30
|USDCAD
|28
|EURCAD
|24
|EURCHF
|19
|CADCHF
|17
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|5
|NZDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|2
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|7.1K
|USDJPY
|-3.7K
|GBPNZD
|5.5K
|EURUSD
|2.6K
|EURNZD
|2.4K
|GBPJPY
|2.1K
|AUDUSD
|3.1K
|EURAUD
|1.9K
|GBPCHF
|2.6K
|GBPAUD
|968
|GBPCAD
|759
|CHFJPY
|793
|NZDUSD
|705
|CADJPY
|460
|USDCAD
|345
|EURCAD
|242
|EURCHF
|790
|CADCHF
|479
|AUDNZD
|368
|AUDCAD
|81
|USDCHF
|75
|NZDCAD
|77
|AUDJPY
|141
|EURJPY
|77
|EURGBP
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|60K
|USDJPY
|2.7K
|GBPNZD
|73K
|EURUSD
|22K
|EURNZD
|26K
|GBPJPY
|19K
|AUDUSD
|28K
|EURAUD
|24K
|GBPCHF
|8.2K
|GBPAUD
|11K
|GBPCAD
|11K
|CHFJPY
|8.8K
|NZDUSD
|6.2K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|6.2K
|EURCAD
|9K
|EURCHF
|-3.7K
|CADCHF
|2.9K
|AUDNZD
|5K
|AUDCAD
|984
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|862
|AUDJPY
|1.7K
|EURJPY
|963
|EURGBP
|202
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-Japan MT5 Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
