SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Hiace0403
Roberto Jo Hirano Junior

Hiace0403

Roberto Jo Hirano Junior
0 comentários
Confiabilidade
186 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2022 74%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 600
Negociações com lucro:
2 243 (86.26%)
Negociações com perda:
357 (13.73%)
Melhor negociação:
29 606.00 JPY
Pior negociação:
-466 204.00 JPY
Lucro bruto:
6 873 207.00 JPY (606 969 pips)
Perda bruta:
-3 449 604.00 JPY (278 596 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
193 (491 153.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
596 469.00 JPY (174)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
87.30%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
5.19
Negociações longas:
1 549 (59.58%)
Negociações curtas:
1 051 (40.42%)
Fator de lucro:
1.99
Valor esperado:
1 316.77 JPY
Lucro médio:
3 064.29 JPY
Perda média:
-9 662.76 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-141 827.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-612 421.00 JPY (2)
Crescimento mensal:
0.31%
Previsão anual:
6.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12 186.00 JPY
Máximo:
659 149.00 JPY (16.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.54% (568 170.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
81.48% (6 398 102.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 634
USDJPY 611
GBPNZD 217
EURUSD 191
EURNZD 182
GBPJPY 160
AUDUSD 157
EURAUD 76
GBPCHF 62
GBPAUD 53
GBPCAD 45
CHFJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 30
USDCAD 28
EURCAD 24
EURCHF 19
CADCHF 17
AUDNZD 10
AUDCAD 8
USDCHF 5
NZDCAD 3
AUDJPY 3
EURJPY 2
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 7.1K
USDJPY -3.7K
GBPNZD 5.5K
EURUSD 2.6K
EURNZD 2.4K
GBPJPY 2.1K
AUDUSD 3.1K
EURAUD 1.9K
GBPCHF 2.6K
GBPAUD 968
GBPCAD 759
CHFJPY 793
NZDUSD 705
CADJPY 460
USDCAD 345
EURCAD 242
EURCHF 790
CADCHF 479
AUDNZD 368
AUDCAD 81
USDCHF 75
NZDCAD 77
AUDJPY 141
EURJPY 77
EURGBP 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 60K
USDJPY 2.7K
GBPNZD 73K
EURUSD 22K
EURNZD 26K
GBPJPY 19K
AUDUSD 28K
EURAUD 24K
GBPCHF 8.2K
GBPAUD 11K
GBPCAD 11K
CHFJPY 8.8K
NZDUSD 6.2K
CADJPY 4.9K
USDCAD 6.2K
EURCAD 9K
EURCHF -3.7K
CADCHF 2.9K
AUDNZD 5K
AUDCAD 984
USDCHF 507
NZDCAD 862
AUDJPY 1.7K
EURJPY 963
EURGBP 202
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +29 606.00 JPY
Pior negociação: -466 204 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 174
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +491 153.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -141 827.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-Japan MT5 Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.27 21:08
No swaps are charged on the signal account
2025.01.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.02 00:17
No swaps are charged on the signal account
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.18 22:03
No swaps are charged on the signal account
2024.01.02 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.24 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.13 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
