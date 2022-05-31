SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Hiace0403
Roberto Jo Hirano Junior

Hiace0403

Roberto Jo Hirano Junior
0 comentarios
Fiabilidad
186 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 74%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 600
Transacciones Rentables:
2 243 (86.26%)
Transacciones Irrentables:
357 (13.73%)
Mejor transacción:
29 606.00 JPY
Peor transacción:
-466 204.00 JPY
Beneficio Bruto:
6 873 207.00 JPY (606 969 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 449 604.00 JPY (278 596 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
193 (491 153.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
596 469.00 JPY (174)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
87.30%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
5.19
Transacciones Largas:
1 549 (59.58%)
Transacciones Cortas:
1 051 (40.42%)
Factor de Beneficio:
1.99
Beneficio Esperado:
1 316.77 JPY
Beneficio medio:
3 064.29 JPY
Pérdidas medias:
-9 662.76 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-141 827.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-612 421.00 JPY (2)
Crecimiento al mes:
0.32%
Pronóstico anual:
6.07%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
12 186.00 JPY
Máxima:
659 149.00 JPY (16.43%)
Reducción relativa:
De balance:
8.54% (568 170.00 JPY)
De fondos:
81.48% (6 398 102.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 634
USDJPY 611
GBPNZD 217
EURUSD 191
EURNZD 182
GBPJPY 160
AUDUSD 157
EURAUD 76
GBPCHF 62
GBPAUD 53
GBPCAD 45
CHFJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 30
USDCAD 28
EURCAD 24
EURCHF 19
CADCHF 17
AUDNZD 10
AUDCAD 8
USDCHF 5
NZDCAD 3
AUDJPY 3
EURJPY 2
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 7.1K
USDJPY -3.7K
GBPNZD 5.5K
EURUSD 2.6K
EURNZD 2.4K
GBPJPY 2.1K
AUDUSD 3.1K
EURAUD 1.9K
GBPCHF 2.6K
GBPAUD 968
GBPCAD 759
CHFJPY 793
NZDUSD 705
CADJPY 460
USDCAD 345
EURCAD 242
EURCHF 790
CADCHF 479
AUDNZD 368
AUDCAD 81
USDCHF 75
NZDCAD 77
AUDJPY 141
EURJPY 77
EURGBP 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 60K
USDJPY 2.7K
GBPNZD 73K
EURUSD 22K
EURNZD 26K
GBPJPY 19K
AUDUSD 28K
EURAUD 24K
GBPCHF 8.2K
GBPAUD 11K
GBPCAD 11K
CHFJPY 8.8K
NZDUSD 6.2K
CADJPY 4.9K
USDCAD 6.2K
EURCAD 9K
EURCHF -3.7K
CADCHF 2.9K
AUDNZD 5K
AUDCAD 984
USDCHF 507
NZDCAD 862
AUDJPY 1.7K
EURJPY 963
EURGBP 202
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +29 606.00 JPY
Peor transacción: -466 204 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 174
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +491 153.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -141 827.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-Japan MT5 Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.27 21:08
No swaps are charged on the signal account
2025.01.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.02 00:17
No swaps are charged on the signal account
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.18 22:03
No swaps are charged on the signal account
2024.01.02 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.24 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.13 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada