Total de Trades:
2 600
Transacciones Rentables:
2 243 (86.26%)
Transacciones Irrentables:
357 (13.73%)
Mejor transacción:
29 606.00 JPY
Peor transacción:
-466 204.00 JPY
Beneficio Bruto:
6 873 207.00 JPY (606 969 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 449 604.00 JPY (278 596 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
193 (491 153.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
596 469.00 JPY (174)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
87.30%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
5.19
Transacciones Largas:
1 549 (59.58%)
Transacciones Cortas:
1 051 (40.42%)
Factor de Beneficio:
1.99
Beneficio Esperado:
1 316.77 JPY
Beneficio medio:
3 064.29 JPY
Pérdidas medias:
-9 662.76 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-141 827.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-612 421.00 JPY (2)
Crecimiento al mes:
0.32%
Pronóstico anual:
6.07%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
12 186.00 JPY
Máxima:
659 149.00 JPY (16.43%)
Reducción relativa:
De balance:
8.54% (568 170.00 JPY)
De fondos:
81.48% (6 398 102.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|634
|USDJPY
|611
|GBPNZD
|217
|EURUSD
|191
|EURNZD
|182
|GBPJPY
|160
|AUDUSD
|157
|EURAUD
|76
|GBPCHF
|62
|GBPAUD
|53
|GBPCAD
|45
|CHFJPY
|32
|NZDUSD
|30
|CADJPY
|30
|USDCAD
|28
|EURCAD
|24
|EURCHF
|19
|CADCHF
|17
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|5
|NZDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|2
|EURGBP
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|7.1K
|USDJPY
|-3.7K
|GBPNZD
|5.5K
|EURUSD
|2.6K
|EURNZD
|2.4K
|GBPJPY
|2.1K
|AUDUSD
|3.1K
|EURAUD
|1.9K
|GBPCHF
|2.6K
|GBPAUD
|968
|GBPCAD
|759
|CHFJPY
|793
|NZDUSD
|705
|CADJPY
|460
|USDCAD
|345
|EURCAD
|242
|EURCHF
|790
|CADCHF
|479
|AUDNZD
|368
|AUDCAD
|81
|USDCHF
|75
|NZDCAD
|77
|AUDJPY
|141
|EURJPY
|77
|EURGBP
|31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|60K
|USDJPY
|2.7K
|GBPNZD
|73K
|EURUSD
|22K
|EURNZD
|26K
|GBPJPY
|19K
|AUDUSD
|28K
|EURAUD
|24K
|GBPCHF
|8.2K
|GBPAUD
|11K
|GBPCAD
|11K
|CHFJPY
|8.8K
|NZDUSD
|6.2K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|6.2K
|EURCAD
|9K
|EURCHF
|-3.7K
|CADCHF
|2.9K
|AUDNZD
|5K
|AUDCAD
|984
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|862
|AUDJPY
|1.7K
|EURJPY
|963
|EURGBP
|202
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +29 606.00 JPY
Peor transacción: -466 204 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 174
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +491 153.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -141 827.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-Japan MT5 Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
