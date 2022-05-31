- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 547
Profit Trade:
2 200 (86.37%)
Loss Trade:
347 (13.62%)
Best Trade:
29 606.00 JPY
Worst Trade:
-466 204.00 JPY
Profitto lordo:
6 664 707.00 JPY (592 002 pips)
Perdita lorda:
-3 417 265.00 JPY (262 310 pips)
Vincite massime consecutive:
193 (491 153.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
596 469.00 JPY (174)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
87.30%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
4.93
Long Trade:
1 516 (59.52%)
Short Trade:
1 031 (40.48%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1 275.01 JPY
Profitto medio:
3 029.41 JPY
Perdita media:
-9 848.03 JPY
Massime perdite consecutive:
5 (-141 827.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-612 421.00 JPY (2)
Crescita mensile:
2.41%
Previsione annuale:
30.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12 186.00 JPY
Massimale:
659 149.00 JPY (16.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.54% (568 170.00 JPY)
Per equità:
73.68% (5 685 482.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|633
|USDJPY
|564
|GBPNZD
|217
|EURUSD
|191
|EURNZD
|182
|GBPJPY
|156
|AUDUSD
|156
|EURAUD
|76
|GBPCHF
|62
|GBPAUD
|53
|GBPCAD
|45
|CHFJPY
|32
|NZDUSD
|30
|CADJPY
|30
|USDCAD
|28
|EURCAD
|24
|EURCHF
|19
|CADCHF
|17
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|5
|NZDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|2
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|7.1K
|USDJPY
|-5K
|GBPNZD
|5.5K
|EURUSD
|2.6K
|EURNZD
|2.4K
|GBPJPY
|1.9K
|AUDUSD
|3.1K
|EURAUD
|1.9K
|GBPCHF
|2.6K
|GBPAUD
|968
|GBPCAD
|759
|CHFJPY
|793
|NZDUSD
|705
|CADJPY
|460
|USDCAD
|345
|EURCAD
|242
|EURCHF
|790
|CADCHF
|479
|AUDNZD
|368
|AUDCAD
|81
|USDCHF
|75
|NZDCAD
|77
|AUDJPY
|141
|EURJPY
|77
|EURGBP
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|60K
|USDJPY
|6.9K
|GBPNZD
|73K
|EURUSD
|22K
|EURNZD
|26K
|GBPJPY
|16K
|AUDUSD
|28K
|EURAUD
|24K
|GBPCHF
|8.2K
|GBPAUD
|11K
|GBPCAD
|11K
|CHFJPY
|8.8K
|NZDUSD
|6.2K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|6.2K
|EURCAD
|9K
|EURCHF
|-3.7K
|CADCHF
|2.9K
|AUDNZD
|5K
|AUDCAD
|984
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|862
|AUDJPY
|1.7K
|EURJPY
|963
|EURGBP
|202
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29 606.00 JPY
Worst Trade: -466 204 JPY
Vincite massime consecutive: 174
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +491 153.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -141 827.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-Japan MT5 Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
