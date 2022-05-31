SegnaliSezioni
Roberto Jo Hirano Junior

Hiace0403

Roberto Jo Hirano Junior
0 recensioni
Affidabilità
175 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 70%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 547
Profit Trade:
2 200 (86.37%)
Loss Trade:
347 (13.62%)
Best Trade:
29 606.00 JPY
Worst Trade:
-466 204.00 JPY
Profitto lordo:
6 664 707.00 JPY (592 002 pips)
Perdita lorda:
-3 417 265.00 JPY (262 310 pips)
Vincite massime consecutive:
193 (491 153.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
596 469.00 JPY (174)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
87.30%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
4.93
Long Trade:
1 516 (59.52%)
Short Trade:
1 031 (40.48%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1 275.01 JPY
Profitto medio:
3 029.41 JPY
Perdita media:
-9 848.03 JPY
Massime perdite consecutive:
5 (-141 827.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-612 421.00 JPY (2)
Crescita mensile:
2.41%
Previsione annuale:
30.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12 186.00 JPY
Massimale:
659 149.00 JPY (16.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.54% (568 170.00 JPY)
Per equità:
73.68% (5 685 482.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 633
USDJPY 564
GBPNZD 217
EURUSD 191
EURNZD 182
GBPJPY 156
AUDUSD 156
EURAUD 76
GBPCHF 62
GBPAUD 53
GBPCAD 45
CHFJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 30
USDCAD 28
EURCAD 24
EURCHF 19
CADCHF 17
AUDNZD 10
AUDCAD 8
USDCHF 5
NZDCAD 3
AUDJPY 3
EURJPY 2
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 7.1K
USDJPY -5K
GBPNZD 5.5K
EURUSD 2.6K
EURNZD 2.4K
GBPJPY 1.9K
AUDUSD 3.1K
EURAUD 1.9K
GBPCHF 2.6K
GBPAUD 968
GBPCAD 759
CHFJPY 793
NZDUSD 705
CADJPY 460
USDCAD 345
EURCAD 242
EURCHF 790
CADCHF 479
AUDNZD 368
AUDCAD 81
USDCHF 75
NZDCAD 77
AUDJPY 141
EURJPY 77
EURGBP 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 60K
USDJPY 6.9K
GBPNZD 73K
EURUSD 22K
EURNZD 26K
GBPJPY 16K
AUDUSD 28K
EURAUD 24K
GBPCHF 8.2K
GBPAUD 11K
GBPCAD 11K
CHFJPY 8.8K
NZDUSD 6.2K
CADJPY 4.9K
USDCAD 6.2K
EURCAD 9K
EURCHF -3.7K
CADCHF 2.9K
AUDNZD 5K
AUDCAD 984
USDCHF 507
NZDCAD 862
AUDJPY 1.7K
EURJPY 963
EURGBP 202
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29 606.00 JPY
Worst Trade: -466 204 JPY
Vincite massime consecutive: 174
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +491 153.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -141 827.00 JPY

2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.27 21:08
No swaps are charged on the signal account
2025.01.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.02 00:17
No swaps are charged on the signal account
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.18 22:03
No swaps are charged on the signal account
2024.01.02 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.24 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.13 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.22 08:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.05.19 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.05.18 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.05.18 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.05.18 18:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
