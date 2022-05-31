- 자본
- 축소
트레이드:
2 606
이익 거래:
2 248 (86.26%)
손실 거래:
358 (13.74%)
최고의 거래:
29 606.00 JPY
최악의 거래:
-466 204.00 JPY
총 수익:
6 895 772.00 JPY (609 099 pips)
총 손실:
-3 449 966.00 JPY (278 641 pips)
연속 최대 이익:
193 (491 153.00 JPY)
연속 최대 이익:
596 469.00 JPY (174)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
90.72%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
5.23
롱(주식매수):
1 555 (59.67%)
숏(주식차입매도):
1 051 (40.33%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
1 322.26 JPY
평균 이익:
3 067.51 JPY
평균 손실:
-9 636.78 JPY
연속 최대 손실:
5 (-141 827.00 JPY)
연속 최대 손실:
-612 421.00 JPY (2)
월별 성장률:
0.60%
연간 예측:
7.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12 186.00 JPY
최대한의:
659 149.00 JPY (16.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.54% (568 170.00 JPY)
자본금별:
82.35% (6 484 541.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|636
|USDJPY
|613
|GBPNZD
|217
|EURUSD
|191
|EURNZD
|182
|GBPJPY
|162
|AUDUSD
|157
|EURAUD
|76
|GBPCHF
|62
|GBPAUD
|53
|GBPCAD
|45
|CHFJPY
|32
|NZDUSD
|30
|CADJPY
|30
|USDCAD
|28
|EURCAD
|24
|EURCHF
|19
|CADCHF
|17
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|5
|NZDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|2
|EURGBP
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|7.1K
|USDJPY
|-3.6K
|GBPNZD
|5.5K
|EURUSD
|2.6K
|EURNZD
|2.4K
|GBPJPY
|2.2K
|AUDUSD
|3.1K
|EURAUD
|1.9K
|GBPCHF
|2.6K
|GBPAUD
|968
|GBPCAD
|759
|CHFJPY
|793
|NZDUSD
|705
|CADJPY
|460
|USDCAD
|345
|EURCAD
|242
|EURCHF
|790
|CADCHF
|479
|AUDNZD
|368
|AUDCAD
|81
|USDCHF
|75
|NZDCAD
|77
|AUDJPY
|141
|EURJPY
|77
|EURGBP
|31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|61K
|USDJPY
|3.8K
|GBPNZD
|73K
|EURUSD
|22K
|EURNZD
|26K
|GBPJPY
|19K
|AUDUSD
|28K
|EURAUD
|24K
|GBPCHF
|8.2K
|GBPAUD
|11K
|GBPCAD
|11K
|CHFJPY
|8.8K
|NZDUSD
|6.2K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|6.2K
|EURCAD
|9K
|EURCHF
|-3.7K
|CADCHF
|2.9K
|AUDNZD
|5K
|AUDCAD
|984
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|862
|AUDJPY
|1.7K
|EURJPY
|963
|EURGBP
|202
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +29 606.00 JPY
최악의 거래: -466 204 JPY
연속 최대 이익: 174
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +491 153.00 JPY
연속 최대 손실: -141 827.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-Japan MT5 Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
