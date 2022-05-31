시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Hiace0403
Roberto Jo Hirano Junior

Hiace0403

Roberto Jo Hirano Junior
0 리뷰
안정성
190
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2022 74%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 606
이익 거래:
2 248 (86.26%)
손실 거래:
358 (13.74%)
최고의 거래:
29 606.00 JPY
최악의 거래:
-466 204.00 JPY
총 수익:
6 895 772.00 JPY (609 099 pips)
총 손실:
-3 449 966.00 JPY (278 641 pips)
연속 최대 이익:
193 (491 153.00 JPY)
연속 최대 이익:
596 469.00 JPY (174)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
90.72%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
5.23
롱(주식매수):
1 555 (59.67%)
숏(주식차입매도):
1 051 (40.33%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
1 322.26 JPY
평균 이익:
3 067.51 JPY
평균 손실:
-9 636.78 JPY
연속 최대 손실:
5 (-141 827.00 JPY)
연속 최대 손실:
-612 421.00 JPY (2)
월별 성장률:
0.60%
연간 예측:
7.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12 186.00 JPY
최대한의:
659 149.00 JPY (16.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.54% (568 170.00 JPY)
자본금별:
82.35% (6 484 541.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 636
USDJPY 613
GBPNZD 217
EURUSD 191
EURNZD 182
GBPJPY 162
AUDUSD 157
EURAUD 76
GBPCHF 62
GBPAUD 53
GBPCAD 45
CHFJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 30
USDCAD 28
EURCAD 24
EURCHF 19
CADCHF 17
AUDNZD 10
AUDCAD 8
USDCHF 5
NZDCAD 3
AUDJPY 3
EURJPY 2
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 7.1K
USDJPY -3.6K
GBPNZD 5.5K
EURUSD 2.6K
EURNZD 2.4K
GBPJPY 2.2K
AUDUSD 3.1K
EURAUD 1.9K
GBPCHF 2.6K
GBPAUD 968
GBPCAD 759
CHFJPY 793
NZDUSD 705
CADJPY 460
USDCAD 345
EURCAD 242
EURCHF 790
CADCHF 479
AUDNZD 368
AUDCAD 81
USDCHF 75
NZDCAD 77
AUDJPY 141
EURJPY 77
EURGBP 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 61K
USDJPY 3.8K
GBPNZD 73K
EURUSD 22K
EURNZD 26K
GBPJPY 19K
AUDUSD 28K
EURAUD 24K
GBPCHF 8.2K
GBPAUD 11K
GBPCAD 11K
CHFJPY 8.8K
NZDUSD 6.2K
CADJPY 4.9K
USDCAD 6.2K
EURCAD 9K
EURCHF -3.7K
CADCHF 2.9K
AUDNZD 5K
AUDCAD 984
USDCHF 507
NZDCAD 862
AUDJPY 1.7K
EURJPY 963
EURGBP 202
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +29 606.00 JPY
최악의 거래: -466 204 JPY
연속 최대 이익: 174
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +491 153.00 JPY
연속 최대 손실: -141 827.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-Japan MT5 Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

