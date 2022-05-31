- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 600
盈利交易:
2 243 (86.26%)
亏损交易:
357 (13.73%)
最好交易:
29 606.00 JPY
最差交易:
-466 204.00 JPY
毛利:
6 873 207.00 JPY (606 969 pips)
毛利亏损:
-3 449 604.00 JPY (278 596 pips)
最大连续赢利:
193 (491 153.00 JPY)
最大连续盈利:
596 469.00 JPY (174)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
87.30%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
10 天
采收率:
5.19
长期交易:
1 549 (59.58%)
短期交易:
1 051 (40.42%)
利润因子:
1.99
预期回报:
1 316.77 JPY
平均利润:
3 064.29 JPY
平均损失:
-9 662.76 JPY
最大连续失误:
5 (-141 827.00 JPY)
最大连续亏损:
-612 421.00 JPY (2)
每月增长:
0.32%
年度预测:
6.07%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
12 186.00 JPY
最大值:
659 149.00 JPY (16.43%)
相对跌幅:
结余:
8.54% (568 170.00 JPY)
净值:
81.48% (6 398 102.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|634
|USDJPY
|611
|GBPNZD
|217
|EURUSD
|191
|EURNZD
|182
|GBPJPY
|160
|AUDUSD
|157
|EURAUD
|76
|GBPCHF
|62
|GBPAUD
|53
|GBPCAD
|45
|CHFJPY
|32
|NZDUSD
|30
|CADJPY
|30
|USDCAD
|28
|EURCAD
|24
|EURCHF
|19
|CADCHF
|17
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|5
|NZDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|2
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|7.1K
|USDJPY
|-3.7K
|GBPNZD
|5.5K
|EURUSD
|2.6K
|EURNZD
|2.4K
|GBPJPY
|2.1K
|AUDUSD
|3.1K
|EURAUD
|1.9K
|GBPCHF
|2.6K
|GBPAUD
|968
|GBPCAD
|759
|CHFJPY
|793
|NZDUSD
|705
|CADJPY
|460
|USDCAD
|345
|EURCAD
|242
|EURCHF
|790
|CADCHF
|479
|AUDNZD
|368
|AUDCAD
|81
|USDCHF
|75
|NZDCAD
|77
|AUDJPY
|141
|EURJPY
|77
|EURGBP
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|60K
|USDJPY
|2.7K
|GBPNZD
|73K
|EURUSD
|22K
|EURNZD
|26K
|GBPJPY
|19K
|AUDUSD
|28K
|EURAUD
|24K
|GBPCHF
|8.2K
|GBPAUD
|11K
|GBPCAD
|11K
|CHFJPY
|8.8K
|NZDUSD
|6.2K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|6.2K
|EURCAD
|9K
|EURCHF
|-3.7K
|CADCHF
|2.9K
|AUDNZD
|5K
|AUDCAD
|984
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|862
|AUDJPY
|1.7K
|EURJPY
|963
|EURGBP
|202
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29 606.00 JPY
最差交易: -466 204 JPY
最大连续赢利: 174
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +491 153.00 JPY
最大连续亏损: -141 827.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-Japan MT5 Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论