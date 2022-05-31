信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Hiace0403
Roberto Jo Hirano Junior

Hiace0403

Roberto Jo Hirano Junior
0条评论
可靠性
186
0 / 0 USD
增长自 2022 74%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 600
盈利交易:
2 243 (86.26%)
亏损交易:
357 (13.73%)
最好交易:
29 606.00 JPY
最差交易:
-466 204.00 JPY
毛利:
6 873 207.00 JPY (606 969 pips)
毛利亏损:
-3 449 604.00 JPY (278 596 pips)
最大连续赢利:
193 (491 153.00 JPY)
最大连续盈利:
596 469.00 JPY (174)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
87.30%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
10 天
采收率:
5.19
长期交易:
1 549 (59.58%)
短期交易:
1 051 (40.42%)
利润因子:
1.99
预期回报:
1 316.77 JPY
平均利润:
3 064.29 JPY
平均损失:
-9 662.76 JPY
最大连续失误:
5 (-141 827.00 JPY)
最大连续亏损:
-612 421.00 JPY (2)
每月增长:
0.32%
年度预测:
6.07%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
12 186.00 JPY
最大值:
659 149.00 JPY (16.43%)
相对跌幅:
结余:
8.54% (568 170.00 JPY)
净值:
81.48% (6 398 102.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 634
USDJPY 611
GBPNZD 217
EURUSD 191
EURNZD 182
GBPJPY 160
AUDUSD 157
EURAUD 76
GBPCHF 62
GBPAUD 53
GBPCAD 45
CHFJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 30
USDCAD 28
EURCAD 24
EURCHF 19
CADCHF 17
AUDNZD 10
AUDCAD 8
USDCHF 5
NZDCAD 3
AUDJPY 3
EURJPY 2
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 7.1K
USDJPY -3.7K
GBPNZD 5.5K
EURUSD 2.6K
EURNZD 2.4K
GBPJPY 2.1K
AUDUSD 3.1K
EURAUD 1.9K
GBPCHF 2.6K
GBPAUD 968
GBPCAD 759
CHFJPY 793
NZDUSD 705
CADJPY 460
USDCAD 345
EURCAD 242
EURCHF 790
CADCHF 479
AUDNZD 368
AUDCAD 81
USDCHF 75
NZDCAD 77
AUDJPY 141
EURJPY 77
EURGBP 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 60K
USDJPY 2.7K
GBPNZD 73K
EURUSD 22K
EURNZD 26K
GBPJPY 19K
AUDUSD 28K
EURAUD 24K
GBPCHF 8.2K
GBPAUD 11K
GBPCAD 11K
CHFJPY 8.8K
NZDUSD 6.2K
CADJPY 4.9K
USDCAD 6.2K
EURCAD 9K
EURCHF -3.7K
CADCHF 2.9K
AUDNZD 5K
AUDCAD 984
USDCHF 507
NZDCAD 862
AUDJPY 1.7K
EURJPY 963
EURGBP 202
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +29 606.00 JPY
最差交易: -466 204 JPY
最大连续赢利: 174
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +491 153.00 JPY
最大连续亏损: -141 827.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-Japan MT5 Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.31 11:57
No swaps are charged
2025.03.27 21:08
No swaps are charged on the signal account
2025.01.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.09 13:00
No swaps are charged
2024.08.02 00:17
No swaps are charged on the signal account
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.20 12:47
No swaps are charged
2024.03.18 22:03
No swaps are charged on the signal account
2024.01.02 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.24 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.13 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.08.21 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
