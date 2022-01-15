- Büyüme
İşlemler:
564
Kârla kapanan işlemler:
355 (62.94%)
Zararla kapanan işlemler:
209 (37.06%)
En iyi işlem:
6.65 AUD
En kötü işlem:
-11.76 AUD
Brüt kâr:
349.44 AUD (37 479 pips)
Brüt zarar:
-340.94 AUD (33 263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (17.10 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
17.70 AUD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
7.19%
Maks. mevduat yükü:
35.66%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
288 (51.06%)
Satış işlemleri:
276 (48.94%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.02 AUD
Ortalama kâr:
0.98 AUD
Ortalama zarar:
-1.63 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-19.26 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.26 AUD (8)
Aylık büyüme:
1.30%
Yıllık tahmin:
15.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
97.72 AUD (64.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.79% (97.72 AUD)
Varlığa göre:
14.01% (9.30 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|211
|AUDNZD
|133
|NZDCAD
|126
|EURAUD
|94
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|16
|AUDNZD
|0
|NZDCAD
|-21
|EURAUD
|11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|3K
|AUDNZD
|887
|NZDCAD
|-1.8K
|EURAUD
|2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.65 AUD
En kötü işlem: -12 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +17.10 AUD
Maksimum ardışık zarar: -19.26 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
EagleFX-Live
|0.08 × 25
ICMarketsSC-Live27
|0.20 × 10
ICMarketsSC-Live33
|0.25 × 8
ICMarketsSC-Live05
|0.52 × 52
ICMarketsSC-Live20
|0.86 × 35
ICMarketsSC-Live18
|0.86 × 14
ICMarketsSC-Live26
|1.54 × 84
ICMarketsSC-Live24
|1.90 × 68
ICMarketsSC-Live31
|2.12 × 33
Axi-US02-Live
|2.33 × 361
TradersGlobalGroup-Live
|2.63 × 24
Pepperstone-Edge11
|2.75 × 4
ICMarketsSC-Live32
|3.00 × 4
CapitalIndexGlobal-Live
|3.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
|3.88 × 57
Pepperstone-Edge02
|4.19 × 26
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 1
EightcapLtd-Real2
|5.60 × 10
VantageInternational-Live 7
|5.83 × 36
FPMarkets-Live2
|7.00 × 3
GlobalPrime-Live
|7.33 × 3
XMTrading-Real 254
|7.83 × 86
FBS-Real-6
|8.00 × 1
Running Evening Scalper Pro
EURNZD, EURAUD, AUDNZD, NZDCAD
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
64%
0
0
USD
USD
158
AUD
AUD
193
100%
564
62%
7%
1.02
0.02
AUD
AUD
39%
1:500