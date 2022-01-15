SinyallerBölümler
Valeriia Mishchenko

Evening Scalper Best Pairs

Valeriia Mishchenko
0 inceleme
Güvenilirlik
193 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 64%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
564
Kârla kapanan işlemler:
355 (62.94%)
Zararla kapanan işlemler:
209 (37.06%)
En iyi işlem:
6.65 AUD
En kötü işlem:
-11.76 AUD
Brüt kâr:
349.44 AUD (37 479 pips)
Brüt zarar:
-340.94 AUD (33 263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (17.10 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
17.70 AUD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
7.19%
Maks. mevduat yükü:
35.66%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
288 (51.06%)
Satış işlemleri:
276 (48.94%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.02 AUD
Ortalama kâr:
0.98 AUD
Ortalama zarar:
-1.63 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-19.26 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.26 AUD (8)
Aylık büyüme:
1.30%
Yıllık tahmin:
15.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
97.72 AUD (64.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.79% (97.72 AUD)
Varlığa göre:
14.01% (9.30 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD 211
AUDNZD 133
NZDCAD 126
EURAUD 94
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD 16
AUDNZD 0
NZDCAD -21
EURAUD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD 3K
AUDNZD 887
NZDCAD -1.8K
EURAUD 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.65 AUD
En kötü işlem: -12 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +17.10 AUD
Maksimum ardışık zarar: -19.26 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live27
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live33
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.52 × 52
ICMarketsSC-Live20
0.86 × 35
ICMarketsSC-Live18
0.86 × 14
ICMarketsSC-Live26
1.54 × 84
ICMarketsSC-Live24
1.90 × 68
ICMarketsSC-Live31
2.12 × 33
Axi-US02-Live
2.33 × 361
TradersGlobalGroup-Live
2.63 × 24
Pepperstone-Edge11
2.75 × 4
ICMarketsSC-Live32
3.00 × 4
CapitalIndexGlobal-Live
3.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
3.88 × 57
Pepperstone-Edge02
4.19 × 26
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 1
EightcapLtd-Real2
5.60 × 10
VantageInternational-Live 7
5.83 × 36
FPMarkets-Live2
7.00 × 3
GlobalPrime-Live
7.33 × 3
XMTrading-Real 254
7.83 × 86
FBS-Real-6
8.00 × 1
6 daha fazla...
Running Evening Scalper Pro

EURNZD, EURAUD, AUDNZD, NZDCAD

Set file

İnceleme yok
2025.09.08 23:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 04:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 20:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 22:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.26 21:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 19:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 23:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 21:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 01:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.30 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
