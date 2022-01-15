SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Evening Scalper Best Pairs
Valeriia Mishchenko

Evening Scalper Best Pairs

Valeriia Mishchenko
0 avis
Fiabilité
193 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 64%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
564
Bénéfice trades:
355 (62.94%)
Perte trades:
209 (37.06%)
Meilleure transaction:
6.65 AUD
Pire transaction:
-11.76 AUD
Bénéfice brut:
349.44 AUD (37 479 pips)
Perte brute:
-340.94 AUD (33 263 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (17.10 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
17.70 AUD (11)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
7.19%
Charge de dépôt maximale:
35.66%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.09
Longs trades:
288 (51.06%)
Courts trades:
276 (48.94%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.02 AUD
Bénéfice moyen:
0.98 AUD
Perte moyenne:
-1.63 AUD
Pertes consécutives maximales:
8 (-19.26 AUD)
Perte consécutive maximale:
-19.26 AUD (8)
Croissance mensuelle:
1.30%
Prévision annuelle:
15.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
97.72 AUD (64.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.79% (97.72 AUD)
Par fonds propres:
14.01% (9.30 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNZD 211
AUDNZD 133
NZDCAD 126
EURAUD 94
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNZD 16
AUDNZD 0
NZDCAD -21
EURAUD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNZD 3K
AUDNZD 887
NZDCAD -1.8K
EURAUD 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.65 AUD
Pire transaction: -12 AUD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +17.10 AUD
Perte consécutive maximale: -19.26 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live27
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live33
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.52 × 52
ICMarketsSC-Live20
0.86 × 35
ICMarketsSC-Live18
0.86 × 14
ICMarketsSC-Live26
1.54 × 84
ICMarketsSC-Live24
1.90 × 68
ICMarketsSC-Live31
2.12 × 33
Axi-US02-Live
2.33 × 361
TradersGlobalGroup-Live
2.63 × 24
Pepperstone-Edge11
2.75 × 4
ICMarketsSC-Live32
3.00 × 4
CapitalIndexGlobal-Live
3.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
3.88 × 57
Pepperstone-Edge02
4.19 × 26
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 1
EightcapLtd-Real2
5.60 × 10
VantageInternational-Live 7
5.83 × 36
FPMarkets-Live2
7.00 × 3
GlobalPrime-Live
7.33 × 3
XMTrading-Real 254
7.83 × 86
FBS-Real-6
8.00 × 1
6 plus...
Running Evening Scalper Pro

EURNZD, EURAUD, AUDNZD, NZDCAD

Set file

Aucun avis
2025.09.08 23:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 04:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 20:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 22:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.26 21:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 19:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 23:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 21:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 01:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.30 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Evening Scalper Best Pairs
999 USD par mois
64%
0
0
USD
158
AUD
193
100%
564
62%
7%
1.02
0.02
AUD
39%
1:500
