Valeriia Mishchenko

Evening Scalper Best Pairs

Valeriia Mishchenko
0 recensioni
Affidabilità
193 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 64%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
564
Profit Trade:
355 (62.94%)
Loss Trade:
209 (37.06%)
Best Trade:
6.65 AUD
Worst Trade:
-11.76 AUD
Profitto lordo:
349.44 AUD (37 479 pips)
Perdita lorda:
-340.94 AUD (33 263 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (17.10 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
17.70 AUD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
7.19%
Massimo carico di deposito:
35.66%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
288 (51.06%)
Short Trade:
276 (48.94%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.02 AUD
Profitto medio:
0.98 AUD
Perdita media:
-1.63 AUD
Massime perdite consecutive:
8 (-19.26 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-19.26 AUD (8)
Crescita mensile:
1.30%
Previsione annuale:
15.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
97.72 AUD (64.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.79% (97.72 AUD)
Per equità:
14.01% (9.30 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 211
AUDNZD 133
NZDCAD 126
EURAUD 94
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD 16
AUDNZD 0
NZDCAD -21
EURAUD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD 3K
AUDNZD 887
NZDCAD -1.8K
EURAUD 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.65 AUD
Worst Trade: -12 AUD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +17.10 AUD
Massima perdita consecutiva: -19.26 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live27
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live33
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.52 × 52
ICMarketsSC-Live20
0.86 × 35
ICMarketsSC-Live18
0.86 × 14
ICMarketsSC-Live26
1.54 × 84
ICMarketsSC-Live24
1.90 × 68
ICMarketsSC-Live31
2.12 × 33
Axi-US02-Live
2.33 × 361
TradersGlobalGroup-Live
2.63 × 24
Pepperstone-Edge11
2.75 × 4
ICMarketsSC-Live32
3.00 × 4
CapitalIndexGlobal-Live
3.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
3.88 × 57
Pepperstone-Edge02
4.19 × 26
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 1
EightcapLtd-Real2
5.60 × 10
VantageInternational-Live 7
5.83 × 36
FPMarkets-Live2
7.00 × 3
GlobalPrime-Live
7.33 × 3
XMTrading-Real 254
7.83 × 86
FBS-Real-6
8.00 × 1
6 più
Running Evening Scalper Pro

EURNZD, EURAUD, AUDNZD, NZDCAD

Set file

Non ci sono recensioni
2025.09.08 23:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 04:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 20:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 22:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.26 21:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 19:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 23:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 21:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 01:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.30 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
