- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
564
Profit Trade:
355 (62.94%)
Loss Trade:
209 (37.06%)
Best Trade:
6.65 AUD
Worst Trade:
-11.76 AUD
Profitto lordo:
349.44 AUD (37 479 pips)
Perdita lorda:
-340.94 AUD (33 263 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (17.10 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
17.70 AUD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
7.19%
Massimo carico di deposito:
35.66%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
288 (51.06%)
Short Trade:
276 (48.94%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.02 AUD
Profitto medio:
0.98 AUD
Perdita media:
-1.63 AUD
Massime perdite consecutive:
8 (-19.26 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-19.26 AUD (8)
Crescita mensile:
1.30%
Previsione annuale:
15.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
97.72 AUD (64.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.79% (97.72 AUD)
Per equità:
14.01% (9.30 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|211
|AUDNZD
|133
|NZDCAD
|126
|EURAUD
|94
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|16
|AUDNZD
|0
|NZDCAD
|-21
|EURAUD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|3K
|AUDNZD
|887
|NZDCAD
|-1.8K
|EURAUD
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.65 AUD
Worst Trade: -12 AUD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +17.10 AUD
Massima perdita consecutiva: -19.26 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.08 × 25
|
ICMarketsSC-Live27
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live33
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.52 × 52
|
ICMarketsSC-Live20
|0.86 × 35
|
ICMarketsSC-Live18
|0.86 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|1.54 × 84
|
ICMarketsSC-Live24
|1.90 × 68
|
ICMarketsSC-Live31
|2.12 × 33
|
Axi-US02-Live
|2.33 × 361
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.63 × 24
|
Pepperstone-Edge11
|2.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|3.00 × 4
|
CapitalIndexGlobal-Live
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|3.88 × 57
|
Pepperstone-Edge02
|4.19 × 26
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 7
|5.83 × 36
|
FPMarkets-Live2
|7.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|7.33 × 3
|
XMTrading-Real 254
|7.83 × 86
|
FBS-Real-6
|8.00 × 1
Running Evening Scalper Pro
EURNZD, EURAUD, AUDNZD, NZDCAD
